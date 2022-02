Falcon Shores vereint x86- und Xe-Architektur - weitere Details zur Fertigungs-Roadmap

Neben der parallelen Entwicklung von x86-Architekturen, GPU-Architekturen und Custom-Designs (Blockchain und komplette Custom-Designs) plant Intel ab 2024 mit den XPUs "Falcon Shores" AI-Supercompute-Lösungen, die eine Kombination aus x86- und Xe-Design sein sollen.

Das Verhältnis aus x86- Kernen und Xe-Engines soll abhängig von der Anwendung flexibel zu gestalten sein. Intel wirft hier zudem die neusten Fertigungs- und Packaging-Technologien in die Waagschale. Aktuellen Projektionen zufolge will Intel ein mehr als fünfmal besseres Performance/Watt-Verhältnis erreichen. Im Vergleich zu aktuellen x86-Systemen soll die Dichte in der Compute-Leistung ebenfalls um den Faktor fünf steigen. Mit Hilfe der eben erwähnten Packaging-Technologien und schnellem Speicher soll auch die Speicherbandbreite und Kapazität im den gleichen Faktor gesteigert werden können.

Erst ab 2024, in einer zweiten Welle der AI-Beschleuniger, wird Falcon Shores eine Rolle spielen. Bis dahin werden sicherlich noch weitere Details bekanntwerden.

Neue Perf/Watt-Projektionen für Intel 20A und 18A

Zudem gab Intel neue Projektionen für die Fertigung in Intel 20A und 18A bekannt. Zum Accelerated-Event im vergangenen Jahr gab Intel die Umbenennung der Fertigungsprozesse bekannt. Für Intel 4 und Intel 3 nannte man damals bereits erwartete Steigerungen im Performance/Watt-Verhältnis.

Gegenüberstellung der Fertigungen Intel 7 Intel 4 Intel 3 Intel 20A Intel 18A bisherige Namensgebung Enhanced 10nm SuperFin 7 nm 5 nm - - Perf/Watt +10-15 % +20 % +18 % +15 % +10 % Produktionsstart Q2 2021 2H 2022 2H 2023 1H 2024 2H 2024

Intel 4 wird der nächste größere Schritt werden. +20 % im Performance/Watt-Verhältnis erwartet Intel. Die ersten Chips in dieser Fertigung werden Meteor Lake sein. Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 soll die Massenproduktion beginnen. Intel 3 wird dann noch einmal 18 % drauflegen und soll ab der zweiten Jahreshälfte 2023 zur Verfügung stehen.

Danach beginnt für Intel die Ångström-Ära. Für Intel 20A nannte man bisher keine Projektionen für das Performance/Watt-Verhältnis. +15 % sollen es sein und ab der ersten Jahreshälfte 2024 soll es losgehen. Darauf soll Intel 18A folgen, mit einem Plus von 10 % im Performance/Watt-Verhältnis. Bereits ein halbes Jahr nach 20A will Intel bereits in 18A fertigen können.

Intel stellt die Fertigung in Intel 4 den 7 nm bei TSMC entgegen. Für Intel 3 soll N6 das Gegenstück sein und Intel 20A konkurriert mit N5 bei TSMC.