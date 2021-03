AMD wird die EPYC-7003-Serie am 15. März vorstellen

AMD hat soeben verkündet, dass man am 15. März die nächste EPYC-Generation vorstellen wird. Die 7003-Serie wird Zen-3-Kerne verwendet, was eines der wichtigsten neuen Merkmale ist. An der Plattform ändert sich offenbar wenig bzw. es bleibt bei den 128 PCI-Express-Lanes pro Prozessor und auch am Speicherinterface wird sich wenig tun.

Am 15. März 16:00 Uhr läutet AMD im Servergeschäft also die nächste Runde ein und in Form eines Webcast kann jeder die Vorstellung verfolgen. Präsentieren werden die neuen Prozessoren und Techniken Dr. Lisa Su als CEO, Mark Papermaster (Executive Vice President of Technology and Engineering and CTO), Forrest Norrod (Senior Vice President and General Manager, Datacenter and Embedded Solutions Business Group) und Dan McNamara (Senior Vice President and General Manager, Server Business Unit).