Ryzen-5000-Serie besser verfügbar als von vielen befürchtet

Der gestrige Start der Ryzen-5000-Serie warf für interessierte Käufer eigentlich nur noch eine Frage auf: Werde ich auch in der Lage sein, einen solchen Prozessor zu kaufen? Wie gut ist es um die Verfügbarkeit bestellt? Nun nach dem Verkaufsstart wissen wir nun: Wer einen Prozessor wollte, hat wohl auch einen bekommen – zumindest wer sich bereits gestern darum bemühte.

Heute morgen sieht es nun aber nicht mehr ganz so gut aus. Wer einen Blick in den Preisvergleich wirft, bekommt hier nur noch drei Modelle angezeigt. Der Ryzen 9 5900X, wohl eines der beliebtesten Modelle, wird nicht mehr aufgeführt. Für die anderen Modelle werden nur wenige Shops genannt und diese haben dann offenbar auch keines verfügbar.

Wenn man sich manuell auf die Suche macht, wird man hier und da noch fündig. Die unverbindliche Preisempfehlung wird man dann allerdings wohl meist nicht mehr halten können, sondern muss einen gewissen Aufpreis in Kauf nehmen. Zudem gilt: Die High-End-Modelle Ryzen 9 5950X und Ryzen 9 5900X sind etwas weniger gut verfügbar, den Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X findet man hin und wieder.

Im Verlaufe des Tages sollte man die Situation im Auge behalten, denn es gibt gute Chancen, dass einige Shops heute Nachschub erhalten, bzw. den Lagerbestand neu einbuchen und demnach Prozessoren wieder verfügbar sind. Wer gestern also noch nicht zugegriffen hat oder dies auf verschiedensten Gründen nicht konnte (oder wollte, er zunächst einmal in Ruhe die Testberichte lesen wollte), der dürfte heute oder in den kommenden Tagen seine Chance bekommen. Generell ist nicht davon auszugehen, dass sich eine ähnlich angespannte Situation wie bei den GeForce-RTX-3000-Grafikkarten einstellen wird.

Eine gute Quelle und Ressource zur Verfügbarkeit der Prozessoren ist der "AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits und Laber Thread"-Thread.

Gestern konnten wir uns die beiden Modelle Ryzen 9 5900X und Ryzen 5 5600X bereits genauer anschauen. Ebenfalls gestern erreichten uns die Samples zum Ryzen 9 5950X und Ryzen 7 5800X – also das Spitzenmodell mit 16 Kernen und den Achtkerner, der ebenfalls ein beliebtes Modell sein dürfte.