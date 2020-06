AMD macht den Matisse-Refresh offiziell

Gemeinsam mit den AM4-Mainboards mit B550-Chipsatz hat AMD heute auch die bereits seit Wochen diskutierten Matisse-Refresh-Prozessoren vorgestellt bzw. angekündigt. Diese werden ab dem 7. Juli verfügbar sein, nun kennen wir aber zumindest schon einmal alle technischen Daten.

Genau bei den technischen Daten bzw. den Taktraten gibt es noch einige entscheidende Unterschiede zu den bisherigen Leaks. Offenbar fallen die Taktraten deutlich geringer aus, als dies zuvor kolportiert wurde. So besitzt der Ryzen 9 3900XT den gleichen Basis-Takt wie der Ryzen 9 3900X, allerdings einen um 100 MHz höheren Boost-Takt.

Beim Ryzen 7 3800XT ist der Basis-Takt ebenfalls identisch, der Boost-Takt aber immerhin um 200 MHz höher im Vergleich zum Ryzen 7 3800X. Auch beim Ryzen 5 3600XT fallen die Taktraten nur geringfügig höher aus – +100 MHz beim Boost-Takt bei gleichem Basis-Takt im Vergleich zum Ryzen 5 3600X. Die Einstufung der Thermal Design Power bleibt identisch, was bei dem geringen Taktplus aber auch kein Wunder ist.

Die neue Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 / 4,7 GHz 64 MB 8 MB 105 W 750 Euro Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 / 4,7 GHz 64 MB 6 MB 105 W - Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 / 4,6 GHz 64 MB 6 MB 105 W 425 Euro Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 / 4,7 GHz 32 MB 4 MB 105 W - Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 / 4,5 GHz 32 MB 4 MB 105 W 320 Euro Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 / 4,4 GHz 32 MB 4 MB 65 W 290 Euro Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 / 4,5 GHz 32 MB 3 MB 95 W - Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 / 4,4 GHz 32 MB 3 MB 95 W 190 Euro Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 / 4,2 GHz 32 MB 3 MB 65 W 165 Euro

Dies gilt auch für die weiteren technischen Daten. So werden die Matisse-Refresh-Prozessoren in 7 nm gefertigt, bestehen aus einem oder zwei CCDs mit einem zentralen IOD und verwenden die Zen-2-Architektur. Die Cache-Größen sind somit ebenfalls identisch. Sie unterstützen PCI-Express 4.0, sind Unlocked und haben ein DDR4-Speicherinterface für DDR4-3200.



Aufgrund des nur geringen Mehrtaktes sind keine großen Leistungsunterschiede bei den neuen Prozessoren zu erwarten. AMD spricht allerdings von Optimierungen im 7 nm Fertigungsprozess:

"With AMD Ryzen 3000XT processors, we’re making additional optimizations to the 7nm manufacturing process to deliver industry leading single-thread performance and more choice and flexibility for enthusiasts."

Allerdings stellt AMD auch klar, dass das Leistungsplus nicht groß sein wird. AMD geht von 4 % bei Single-Threaded-Anwendungen aus. Nur der Ryzen 5 3600XT wird mit dem Wraith Spire einen Boxed-Kühler enthalten. Der Ryzen 9 3900XT und Ryzen 7 3800XT werden ohne Kühler ausgeliefert. AMD empfiehlt eine AiO-Kühlung mit 280-mm-Radiator, um die optimale Leistung zu erhalten.

Aktuell kennen wir nur die US-Dollar-Preise der neuen Modelle. Der Ryzen 9 3900XT soll 499 US-Dollar kosten, das mittlere Modell Ryzen 7 3800XT 399 US-Dollar und der Ryzen 5 3600XT 249 US-Dollar.