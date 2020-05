Facebook nennt Details zu eigenen Servern mit Cooper-Lake-Xeons

Hinter vorgehaltener Hand wird bereits länger darüber spekuliert, das Intel ohne den Großkunden Facebook längst nicht mehr an den Xeon-Prozessoren auf Basis von Cooper Lake festhalten würde. Nun hat Facebook gegenüber TheNextPlatform erste Details zu den Dual-Sockel-Servern veröffentlich. Details zu den Prozessoren gibt es nicht viele, dafür aber verrät die Plattform einiges.

Die Mainstream-Server hören auf den Namen Sonora Pass. Unter der Abdeckung OCP-Server befinden sich die beiden CPU-Sockel und jedem der beiden Prozessoren stehen 12 DIMM-Steckplatze zur Verfügung. Neben dem aktuellen Optane DC Persistent Memory (Apache Pass) soll auch die nächste Generation (Barlow Pass) darin ihren Platz finden.

Auch die Delta-Lake-Plattform von Facebook wird auf Cooper Lake setzen. Delta Lake ist für Facebook im Hinblick auf die Tatsache wichtig, dass es sich um einen einzigen NUMA-Knoten handelt. Die Cooper-Lake-Prozessoren zeigen sich im Blockdiagramm und außerdem 48 PCI-Express-Lanes nach dem 3.0-Standard. 48 Lanes pro Sockel sahen wir auch schon für Sonora Pass als Dual-Sockel-Lösung. Intel wird weiterhin auf einen Server-Chipsatz setzen, auch wenn die Konkurrenz von AMD und den diversen ARM-Server-Chips bereits ohne PCH auskommen – die entsprechenden Funktionen sich also im Serverprozessor selbst befinden.

Die Delta-Lake-Server können je nach Verwendungszweck unterschiedlich ausgestattet werden. So ist es möglich sie mit 4x 22110 M.2-SSDs oder Inferencing-Karten zu bestücken. Mit einer zusätzlichen Einbauhöhe versehen können weitere 6x M.2 22110 untergebracht werden.

Die Delta-Lake-Boards können in einem größeren Rack namens Yosemite V3 untergebracht werden. Darin befinden sich dann entweder weitere Beschleuniger, aber auch eine schnelle Anbindung an das Netzwerk bzw. den Interconnect findet erst im Yosemite V3 statt.

Laut Intel sollen die Xeon-Prozessoren auf Basis von Cooper Lake noch in diesem Halbjahr erscheinen. Einige Tage hat man also noch Zeit diese vorzustellen. Im Hintergrund wird der Startschuss aber sicherlich schon gefallen sein. Facebook soll Großabnehmer der nächsten Xeon-Generation mit Unterstützung für BFLOAT16 sein – ja sogar in etwa die Hälfte der Prozessoren sollen an den Hyperscaler geliefert werden.

Für die 1S- und 2S-Server hat Intel Cooper Lake als Xeon-Prozessor gestrichen. Gegen Ende des Jahres sollen die ersten in 10 nm gefertigten Xeon-Prozessoren auf den Markt kommen, die auf Ice Lake basieren.