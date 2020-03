Spezielle Ice-Lake-Prozessoren für das neue MacBook Air

Apple hat in der vergangenen Wochen eine neue Variante des MacBook Air vorgestellt. Neben dem Einsatz des verbesserten Magic Keyboard setzt Apple nun auf die mobilen Ice-Lake-Prozessoren von Intel – also die in 10 nm gefertigten Prozessoren mit den Sunny-Cove-Kernen.

Es handelt sich bei den Prozessoren um die Ice-Lake-Y-Varianten mit der Unterstützung von LPDDR4X mit 3.733 MHz. Doch offenbar setzt Apple nicht auf Standard-Modelle, sondern entsprechend der Auflistung in der Datenbank von Intel (Core i7-1060NG7, Core i5-1030NG7 und Core i3-1000NG4) um sogenannten Off-Roadmap-Modelle. Große OEMs und Hersteller können diese bei Intel ordern. Die Form der Anpassungen ist dabei immer unterschiedlich.

Gegenüberstellung der Ice-Lake-Prozessoren Kerne / Threads Basistakt 1C-Boost All-Core-Boost Cache TDP Core i7-1060G7 4/8 1,0 GHz 3,8 GHz - 8 MB 9/12 W Core i7-1060NG7 4/8 1,2 GHz 3,8 GHz - 8 MB 10 W Core i5-1030G7 4/8 0,8 GHz 3,5 GHz - 6 MB 9/12 W Core i5-1030NG7 4/8 1,1 GHz 3,5 GHz - 6 MB 10 W Core i5-1030G4 4/8 0,7 GHz 3,5 GHz - 6 MB 9/12 W Core i3-1000G4 2/4 1,1 GHz 3,2 GHz - 4 MB 9/12 W Core i3-1000NG4 2/4 1,1 GHz 3,2 GHz - 4 MB 9 W Core i3-1000G1 2/4 1,1 GHz 3,2 GHz - 4 MB 9/12 W

Im Falle der Ice-Lake-Y-Prozessoren für das neue MacBook Air besitzt der Core i7-1060NG7 einen um 200 MHz höheren Basis-Takt, der sich aber auch in einer 1 W höheren TDP widerspiegelt. Beim Boost-Takt gibt es keinerlei Änderungen. Beim Core i5-1030NG7 wird der Basis-Takt von 0,8 auf 1,1 GHz angehoben. Auch hier wird gibt es keinerlei Änderungen am Boost-Takt, die TDP wird aber ebenfalls auf 10 W angehoben. Dabei sei erwähnt, dass die Standard-Varianten der erwähnten Prozessoren sich ebenfalls bis 12 W konfigurieren lassen. Änderungen beim Basis-Takt gibt es nominell aber nicht.

Der Core i3-1000NG4 unterscheidet sich zunächst nicht vom Core i3-1000G4. Doch bei allen drei Modellen ist das Package ein Anderes, als dies bei den Roadmapvarianten der Fall ist. Standardmäßig bietet Intel die Mobilprozessoren im Type4- oder Type5-Package an. Erstgenanntes besitzt Abmessungen von 26,5 x 18,5 mm. Für die Apple-Sondermodelle ist nun die Rede von 22 mm x 16,5 mm – diese Package-Größe gibt es bislang von Intel nicht. Das Package der Sondermodelle ist um 26 % kleiner als das Type4-Package.

Intel nimmt gegenüber Anandtech zum N-Suffix Bezug:

"The ‘N’ notes a slightly differentiated, customer-specific version of those SKUs. Those slight differences require a signifier for our internal SKU management and ordering systems. The N is not a new subfamily or directly connected to a specific set of features, for example."

Der Käufer eines neue MacBook Air hat die Wahl zwischen einem Dual-Core- oder einem Quad-Core-Prozessor. Die Option auf einen schnelleren Core i7 besteht ebenfalls. Der Aufpreis vom Dual-Core- zum Quad-Core-Modell beträgt allerdings nur 50 Euro, so dass diese Option eigentlich immer sinnvoll ist.

Der Einstiegspreis für das neue MacBook Air beträgt 1.199 Euro. Die zweite Standardkonfiguration mit Quad-Core-Prozessoren kommt auf 1.499 Euro. Bei der Gehäusefarbe hat der Käufer die Wahl zwischen Grau, Gold und Silber.