AMD erläutert 7nm, 7nm+ und was sich dahinter verbergen könnte

Im Rahmen der Vorstellung der neuen Roadmaps für die CPU- und GPU-Architekturen hat AMD außerdem über mögliche Fertigungstechnologien gesprochen. In bisherigen Roadmaps war für zukünftige Chips hin und wieder die Rede von "7nm+". Da man bei TSMC fertigen lässt, wurde daraus geschlossen, dass die entsprechende N7P- oder N7+-Fertigung zum Einsatz kommt.

Anandtech hat bei AMD nachgefragt, was sich denn nun hinter den Begrifflichkeiten verbirgt, denn in den neuen Roadmaps ist nicht mehr die Rede von 7nm+. Stattdessen wird für Zen 3, RDNA 2 und CDNA nur noch eine Fertigung in 7 nm genannt. Darüber hinaus hat man sich lediglich für die Prozessoren auf Basis von Zen 4 festgelegt. Diese sollen in 5 nm gefertigt werden. Für RDNA 3 und CDNA spricht AMD nur von "Advanced Node".

Alles das, was AMD in der zweiten Generation an 7-nm-Produkten plant, wird eine verbesserte Fertigung in 7 nm sein. Die CPU-Chiplets auf Basis von Zen 2 werden in N7 bei TSMC gefertigt. Dabei handelt es sich um die erste Generation der Fertigung in 7 nm bei TSMC, die eine DUV-Lithografie (Deep Ultra Vilolett) verwendet. Für die aktuellen Navi-GPUs verwendet AMD bei TSMC bereits N7P. Hier kommt ebenfalls noch ausschließlich DUV zum Einsatz, allerdings gab es Verbesserungen in anderer Hinsicht. Hier zeigen sich die Unterschiede in den Anforderungen an die Fertigung. Allerdings muss sich AMD auch Fertigungskontingente bei TSMC sichern, was sicherlich Einfluss auf gewisse Entscheidungen hat.

EUV-Lithografie (EUV) wird in einigen Layern erst für N7+ bei TSMC zum Einsatz kommen. Eine konkrete Ankündigung für eine Chipfertigung in N7+ für Produkte von AMD gibt es aktuell noch nicht. War bisher von AMD die Rede von 7nm+, war hier nicht direkt N7+ von TSMC gemeint – dies stellt AMD nun klar.

Damit lässt AMD noch vieles offen. Ohnehin war der Financial Analyst Day keine Plattform für die Neuankündigungen in den verschiedenen Bereichen. Stattdessen hat AMD schon einmal einige Krümel fallengelassen, wird aber erst zum Start der jeweiligen Produkte genaue Details verraten wollen. Die zweite Jahreshälfte dürfte für AMD recht vollgepackt werden, denn man hat die nächste Generation der Ryzen- und EPYC-Prozessoren für diesen Bereich angekündigt und auch die Navi-2X-Karten sollen in diesen Monaten erscheinen.