64 Kerne: AMD Ryzen Threadripper 3990X ab dem 7. Februar erhältlich

Bereits Anfang November stellte AMD die ersten beiden Modelle der dritten Ryzen-Threadripper-Generation vor, die ab dann auch erhältlich waren. Ein drittes Modell, der Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen wurde zwar bereits erwähnt, offiziell vorgestellt und mit weiteren Details benannt wurde er zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht. Dies hat man nun auf der Keynote der CES nachgeholt.

Bereits klar war: Der Ryzen Threadripper 3990X bietet 64 Kerne und stellt damit den Maximalausbau des aktuellen Chiplet-Designs auf Basis von Zen 2 dar, Analog dazu gibt es auch EPYC-Prozessoren mit 64 Kernen – organisiert in acht Compute-Chiplets (CCDs) zu je acht Kernen und einem zentralen I/O-Die (IOD). Da doppelt so viele CCDs wie beim Ryzen Threadripper 3970X zum Einsatz kommen, verdoppelt sich der L3-Cache auf 256 MB. Weiterhin vorhanden sind 32 MB an L2-Cache – 512 kB pro Kern.

Übersicht der Ryzen-Threadripper-Prozessoren Modell Kerne / Threads Taktraten L3-Cache TDP RAM Preis Ryzen Threadripper 3990X 64 / 128 2,9 / 4,3 GHz 256 MB 280 W DDR4-3200 3.990 US-Dollar Ryzen Threadripper 3970X 32 / 64 3,7 / 4,5 GHz 128 MB 280 W DDR4-3200 2.070 Euro Ryzen Threadripper 3960X 24 / 48 3,8 / 4,5 GHz 128 MB 280 W DDR4-3200 1.440 Euro Intel Core i9-10980XE 18 / 32 3,0 / 4,8 GHz 24,75 MB 165 W DDR4-2933 1.129 Euro Intel Xeon W-3175X 28 / 56 3,1 / 3,8 GHz 38,5 MB 225 W DDR4-2666 3.200 Euro

Um bei einer Thermal Design Power von 280 W die 64 Kerne noch in Schach halten zu können, liegt der Basistakt bei 2,9 GHz und damit deutlich niedriger als die 3,7 bzw. 3,8 GHz der übrigen beiden Modelle. Die Turbo-Taktraten sind mit 4,3 GHz nur unwesentlich abgesenkt worden. Zum Vergleich: Beim EPYC 7742 liegt der Basistakt bei 2,25 GHz und per Turbo werden 3,4 GHz erreicht. Wie alle aktuellen Ryzen-Prozessoren bietet auch der Ryzen Threadripper 3990X die Unterstützung für DDR4-3200 und findet auf einem Mainboard mit TRX40-Chipsatz seinen Platz.

Ab dem 7. Februar soll der Ryzen Threadripper 3990X im Handel verfügbar sein. Derzeit kennen wir nur den Dollar-Preis und dieser soll bei 3.950 US-Dollar liegen. Mit der Anzahl der Kerne verdoppelt sich auch der Preis im Vergleich zum 32-Kerner.

Auch einige Benchmark-Werte lieferte AMD. Dabei griff man auf den Cinebench R20 zurück – was nicht sonderlich überraschend ist, da der Benchmark von einer besonders hohen Kernanzahl profitiert. Etwa 25.000 Punkte soll der Ryzen Threadripper 3990X erreichen. Ein Ryzen Threadripper 3997X kommt auf 16.400 Punkte und ein Intel Core i9-10980XE mit 18 Kernen erreicht 9.000 Punkte. Der HEDT-Ableger Xeon W-3175X schafft immerhin 13.200 Punkte.