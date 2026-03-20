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Das Apple MacBook Neo ist seit Mittwoch letzter Woche offiziell im Handel erhältlich. Obwohl das Gerät bei vielen Drittanbieter-Händlern bisher überhaupt nicht auf Lager ist, beginnen die Straßenpreise nach nicht ganz zwei Wochen bereits zu fallen. Den ersten Schritt nach unten wagte Amazon bereits am Erscheinungstag: Das Einstiegsmodell mit 256 GB, das Apple in Deutschland für 699 Euro anbietet, ist bereits ab 674 Euro gelistet und damit immerhin schon 25 Euro, bzw. 4 % günstiger als bei Apple direkt. Mit doppelter Speichermenge und zusätzlichem TouchID verlangt Amazon 788 Euro, was immerhin noch einer Ersparnis von 11 Euro gegenüber dem Direktkauf bei Apple entspricht.

Im Preisvergleich von Geizhals wird Apples bislang preisgünstigster Mac-Laptop sogar schon für knapp unter 665 Euro gelistet, während für das größere Modell mindestens 765 Euro aufgerufen werden. Was die Verfügbarkeit anbelangt, so ist zumindest das Basismodell vielerorts als lieferbar gekennzeichnet, unter anderem bei Alternate, Galaxus, Notebooksbilliger oder CoolBlue. Bei der 512-GB-Variante ist die Lage angespannter: Apples eigener Online-Store zeigt für diese Konfiguration bereits Lieferzeiten bis zum 2. April, in manchen Farbvarianten sogar bis 13. April. Auch bei verschiedenen Einzelhändlern ist diese Variante kaum zu bekommen, wobei einzelne Farbvarianten noch lieferbar sind.

Die starke Nachfrage – mit lokalen Verkaufsrekorden in manchen Märkten und rapide schwindenden Lagerbeständen bei Premium-Konfigurationen – zeigt dabei, dass der günstige Preis seine Wirkung entfaltet: Das Apple MacBook Neo scheint sich trotz aller Diskussionen über fehlende Tastaturbeleuchtung und begrenztes Anschluss-Portfolio zu einem Verkaufshit zu entwickeln.

Angetrieben wird es erstmals von einem iPhone-Prozessor, dem Apple A18 Pro, der seit 2024 das iPhone 16 Pro antreibt und sich leistungsmäßig in etwa auf dem Niveau eines M1-Chips bewegt. Zielgruppe sind damit ganz klar Schüler und Studierende, die ein Konkurrenzgerät zum ChromeBook oder Geräten mit Snapdragon-Chip suchen.