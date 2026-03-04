Werbung

Nachdem Apple das MacBook Neo gestern in Teilen versehentlich selbst geleakt hatte, erfolgte vor wenigen Minuten die offizielle Ankündigung. Ab kommenden Mittwoch wird der "günstigste Mac aller Zeiten" verfügbar sein und eine direkte Antwort auf Chromebooks und Budget-Windows-Laptops darstellen. Mit einem Einstiegspreis von 699 Euro (bzw. 599 Euro für den Bildungsbereich) und dem iPhone-Chip A18 Pro als Herzstück bricht das Neo gleich mehrere Traditionen auf einmal: Es ist das erste MacBook überhaupt mit einem A-Series-Chip und das bislang farbenfroheste Gerät der Mac-Produktlinie. Vorbestellungen sind ab heute möglich, die Auslieferung beginnt am 11. März 2026.

Optisch ist das MacBook Neo eine klare Ansage: Statt des üblichen Grautons in verschiedenen Abstufungen kommt das Gerät in vier frischen Farben: Rosa, Indigo, Silber und Zitrus – ein bewusster Rückgriff auf die Ästhetik des bunten iMac, der vorwiegend jüngere und designaffine Käuferschichten ansprechen soll. Der jeweilige Grundfarbton setzt sich im Magic Keyboard in helleren Nuancen und passenden Systemhintergründen fort, sodass ein stimmiges Gesamtdesign entsteht. Das Gehäuse besteht weiterhin aus hochwertigem Aluminium mit weich abgerundeten Kanten, wiegt bei einer Bauhöhe von 12,7 mm lediglich 1,23 kg und passt damit mühelos in jeden Rucksack. Es ist etwas dicker als das neue MacBook Air, aber genauso leicht.

Das Liquid-Retina-Display kommt auf eine Diagonale von 13 Zoll und löst mit 2.408 x 1.506 Bildpunkten auf, erreicht Spitzenhelligkeiten von 500 Nits und verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Es ist zwar kein hochwertiges OLED-Panel, jedoch für die Preisklasse eine echte Überraschung, die sich von typischen IPS-Panels in Budget-Laptops abhebt. Im Vergleich zum MacBook Air fehlt lediglich die True-Tone-Technologie, die die Farbtemperatur automatisch an die Umgebungsbeleuchtung anpassen würde.

Unter der Haube setzt Apple erstmals auf einen iPhone-Chip und betritt damit Neuland, denn alle bisherigen Macs liefen ausschließlich auf M-Series-Chips, die über mehr Kerne, höhere Arbeitsspeicherkapazitäten und Thunderbolt-Unterstützung verfügen. Der Apple A18 Pro treibt seit 2024 das iPhone 16 Pro an und stellt eine 6-Kern-CPU, eine 5-Kern-GPU und eine 16 Kerne starke Neural-Engine bereit, womit sich der Chip leistungsmäßig in etwa auf dem Niveau eines M1-Chips bewegen dürfte.

Apple selbst beziffert den Vorsprung gegenüber dem meistverkauften Intel-Core-Ultra-5-PC mit bis zu 50 % bei Alltagsaufgaben und sogar dem dreifachen Tempo bei On-Device-KI-Workloads. Bei rechenintensiveren Aufgaben wie dem professionellen Videoschnitt in Final Cut Pro dürfte der A18 Pro naturgemäß aber schnell an seine Grenzen stoßen. Dazu gibt es 8 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 oder 512 GB, wobei die Speichererweiterung 100 Euro extra kostet.

Wie beim MacBook Air verzichtet Apple auf eine aktive Belüftung und setzt auf einen 36,5 Wh starken Akku, der bis zu 16 Stunden Laufzeit verspricht und sich per USB-C laden lässt, wobei Apple auch hier kein entsprechendes Ladegerät beilegt. Anschlusseitig hat das MacBook Neo lediglich zwei USB-C-Schnittstellen zu bieten, wovon eine sogar noch dem älteren 2.0-Standard entspricht und damit mit bis zu 480 Mbit/s entsprechend langsam ist. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ist zwar selbstredend, einen Kartenleser gibt es dagegen nicht. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 6 gefunkt, eine 1080-Webcam ist im oberen Bildschirmrand integriert, genau wie ein Zwei-Leutsprecher-Audiosystem mit einem Ring aus zwei Mikrofonen mit gerichtetem Beamforming.

Noch vor wenigen Wochen wurde spekuliert, dass die globale DRAM-Krise Apple zwingen könnte, das Neo teurer anzubieten als ursprünglich geplant. Dass Apple den 699-Euro-Preis in Deutschland dennoch hält – und für den Bildungsbereich sogar auf 599 Euro senkt –, ist eine echte Überraschung und strategisch klug: In einer Zeit, in der laut Gartner Budget-PCs reihenweise verschwinden und Einstiegsgeräte teurer werden sollen, besetzt Apple genau diese Lücke mit einem komplett neuen Gerät. Ob es hält, was es verspricht, werden wir ab kommenden Mittwoch erfahren.