Bei MSI feiert man noch bis kommenden Freitag die Black Week, während der es einige Geräte aus dem breiten Sortiment des Herstellers zu deutlich reduzierten Preisen gibt. Im Bereich der Notebooks lassen sich nicht nur bis zu 30 % sparen, teilweise gibt es sogar eine spezielle Lootbox mit spannenden Gaming-Gadgets mit dazu. Wir stellen vier spannende Geräte vor.

Die Black-Friday-Aktion bei MSI geht noch bis zum 28. Dezember, 10:00 Uhr. Angeboten werden zahlreiche Laptops der High-End-, Gaming- und Lifestyle-Klasse, aber auch verschiedene Multimedia-Geräte bis hin zum kompakten Gaming-Handheld. Je nach Gerät und Ausstattung lassen sich bis zu 30 % bei ausgewählten Partnern wie Notebooksbilliger, Cyberport oder Amazon sparen, oftmals gibt es sogar noch das Lootbox-Bundle im Wert von 59 Euro mit dazu.

Dieses enthält die MSI Gaming Mouse M99, ein passendes Mauspad und einen Lucky-Schlüsselanhänger. Die Gadgets sind in einer exklusiven MSI Loot Box verpackt. Ist das Gerät berechtigt, sind hierfür ein MSI-Konto und eine nachträgliche Registrierung erforderlich. Nach erfolgreicher Überprüfung sendet MSI das Bundle an die angegebene Adresse.

MSI Cyborg 17 B13WFKG-208

Das MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 ist ein 17,3-Zoll-Gaming-Notebook mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Mit einem Intel Core i7-13620H, 16 GB RAM und einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop bietet es ausreichend Leistung für aktuelle Spieleanforderungen und alltägliche Multimedia-Aufgaben. Durch die 1-TB-SSD stehen schnelle Ladezeiten und ausreichender Speicherplatz zur Verfügung. Das Gerät besitzt moderne Anschlüsse, WiFi-6-Konnektivität und richtet sich somit an Nutzer, die ein großes Display und Leistung zum Spielen sowie für produktive Aufgaben suchen. Dabei bleibt das Gerät mit einer Bauhöhe von 22,2 mm recht kompakt, das halbtransparente Gehäuse unterstreicht diesen Ansatz.

Regulär kostet das Gerät 1.199 Euro. Im Rahmen der Black Week wird das Gerät schon für 999 Euro und damit mit einem Rabatt von 200 Euro, bzw. 17 % angeboten.

MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 Modell MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 Prozessor: Intel Core i7-13620H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-5200 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop – 8 GB GDDR7 SSD 1x 1 TB NVMe Display Display - Diagonale: 17,3 Zoll Display - Auflösung: 1.920 x 1.080 Display - Bildwiederholfrequenz 144 Hz Gehäuse Akku: 55,2 Wh Abmessungen: 399 x 258 x22,2 mm Gewicht 2,5 kg

MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068

Das Cyborg 15 B2RWFKG-068 setzt auf ein kompakteres 15,6-Zoll-Display mit Full-HD und ebenfalls 144 Hz. Ausgestattet ist es mit einem Intel Core Ultra 7 240H, einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop und 16 GB DDR5-RAM. Damit ist auch dieses Modell für Spiele und vielseitige Aufgaben im Alltag gedacht. Die SSD bietet eine Kapazität von 1 TB und sorgt für schnelle System- und Programmstarts. Das geringere Gewicht sorgt für Mobilität. Zielgruppe sind Nutzer, die ein leichtes, leistungsstarkes Gerät zum Gaming und Arbeiten suchen. Es stemmt nur rund 2,1 kg auf die Waage und kommt auf Abmessungen von 359 x 245 x 23,2 mm. Wie beim großen Bruder gibt es auch hier das spacige Design.

Zum Black Friday wird der 15-Zöller schon für 999 Euro und damit gut 29 % und 400 Euro günstiger angeboten.

MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068 Modell MSI Cyborg 15 B2RWFKG-068 Prozessor: Intel Core Ultra 7 240H Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop – 8 GB GDDR7 SSD 1x 1 TB NVMe Display Display - Diagonale: 15,6 Zoll Display - Auflösung: 1.920 x 1.080 Display - Bildwiederholfrequenz 144 Hz Gehäuse Akku: 55,2 Wh Abmessungen: 359 x 245 x 23,2 mm Gewicht 2,1 kg

MSI Vector A16 HX A8WHG-018

Das MSI Vector A16 HX A8WHG-018 ist ein leistungsstarker Gaming-Bolide mit 16-Zoll-QHD+-Display und 240 Hz, der von einem AMD Ryzen 7 8840HX sowie einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop befeuert wird. Dazu gibt es 16 GB DDR5-RAM und eine 1 TB SSD für eine schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und viel Speicherplatz für Spiele, Anwendungen und Daten.

Das Kühlsystem ist für lastintensive Aufgaben wie Gaming oder die Content-Produktion ausgelegt. Die Ausstattung spricht insbesondere Gamer, Kreative und Anwender mit hohen Leistungsanforderungen an. Das 28,6 mm dünne und 2,7 kg schwere Gerät beherbergt einen kapazitätsstarken 90-Wh-Akku für lange Laufzeiten und bietet natürlich topaktuelle Anschlüsse und Schnittstellen.

Statt für 2.199 Euro wechselt das Vector 16 bereits für 1.899 Euro seinen Besitzer und ist damit bis kommenden Freitag gut 300 Euro günstiger. Ein Rabatt von 14 %.

MSI Vector A16 HX A8WHG-018 Modell MSI Vector A16 HX A8WHG-018 Prozessor: AMD Ryzen 7 8840HX Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-5200 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop – 128 GB GDDR7 SSD 1x 1 TB NVMe Display Display - Diagonale: 16,0 Zoll Display - Auflösung: 2.560 x 1.600 Display - Bildwiederholfrequenz 240 Hz Gehäuse Akku: 90 Wh Abmessungen: 357 x 284 x 28,6 mm Gewicht 2,7 kg

MSI Sword 17 HX B14VFKG-276

Das MSI Sword 17 HX B14VFKG-276 ist ein weiteres Gaming-Notebook mit 17,3-Zoll-Display, moderner Intel- und NVIDIA-Technik sowie leistungsstarker Kühlung. Es eignet sich für Benutzer, die ein großes Display und solide Leistung benötigen – sowohl beim Spielen als auch bei produktiven Anwendungen.

Die Tastatur ist für Spieler optimiert, während die Ausstattung und das Design auf eine breite Zielgruppe abzielen – von ambitionierten Spielern bis zu Nutzern, die Wert auf Grafikleistung und Grafikfunktionen legen. Unter der Haube stecken hierfür ein Intel Core i7-14650HX und eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop sowie 16 GB Arbeitsspeicher und eine 1 TB SSD.

Zur Black Week bietet MSI das Modell um 400 Euro vergünstigt, zu einem Preis von 1.299 Euro an.

MSI Sword 17 HX B14VFKG-276 Modell MSI Sword 17 HX B14VFKG-276 Prozessor: Intel Core i7-14650HX Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop – 8 GB GDDR6 SSD 1x 1 TB NVMe Display Display - Diagonale: 17,0 Zoll Display - Auflösung: 1.920 x 1.200 Display - Bildwiederholfrequenz 165 Hz Gehäuse Akku: 65 Wh Abmessungen: 383 x 280 x 27,3 mm Gewicht 2,6 kg

