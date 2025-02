Werbung

ASUS hat mit dem ExpertBook BM1 (BM1503CDA) ein neues Notebook vorgestellt, das auf die Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen zugeschnitten sein soll. Das Gerät kombiniert leistungsstarke Hardware mit einem robusten Gehäuse und richtet sich an Unternehmen, die Wert auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und einfache Wartung legen.

Angetrieben wird das ExpertBook BM1 von einem AMD-Ryzen-Prozessor bis hin zur Ryzen-7-Klasse mit integrierter Radeon-Grafik. In Kombination mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und flexiblen Speichermöglichkeiten soll es selbst bei anspruchsvollen Workloads eine hohe Performance bieten. Das 16:9-Display sorgt für eine breite Darstellungsfläche, während das Gewicht von 1,6 kg den mobilen Einsatz erleichtern will. Für schnelle Datenübertragungen ist das Notebook mit WiFi 6E und einer umfangreichen Anschlussauswahl ausgestattet.

Ein besonderer Fokus liegt auf Sicherheit und Datenschutz. Das ExpertBook BM1 erfüllt die Anforderungen von Windows-Secured-core PC-Technologien und setzt auf ein NIST-SP-800-155-kompatibles BIOS. Eine physische Webcam-Abdeckung sowie ein optionaler Fingerabdrucksensor ermöglichen zusätzlichen Schutz der Privatsphäre. Zudem kann die optionale McAfee Smart AI-Bedrohungserkennung potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig identifizieren.

Das Design des Notebooks kombiniert zudem Funktionalität mit nachhaltigen Materialien. Das Gehäuse besteht zu über 25 % aus recyceltem Kunststoff und ist mit einer Milanese-Mesh-Struktur versehen. Ein 180°-Scharnier erlaubt eine vollständige flache Auflage des Bildschirms, was die Zusammenarbeit in Meetings erleichtern kann. Das Kühlsystem wurde so konzipiert, dass es unabhängig von der Display-Position eine gleichmäßige Wärmeabfuhr gewährleisten soll.

Für IT-Abteilungen besonders interessant soll zudem die einfache Wartung des Geräts sein. Die Batterieeinheit kann mit nur vier Schrauben entfernt und bei Bedarf ausgetauscht werden. Auch Speicher- und SSD-Module sind für spätere Upgrades zugänglich. Ein schraubenloses Design für die Akkuabdeckung erleichtert zudem den Austausch.

Das ExpertBook BM1 ist ab sofort zu einem Einstiegspreis von 655 Euro erhältlich.