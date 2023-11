Werbung

Zum Black Friday hat Tulpar einige seiner Laptops teils deutlich im Preis reduziert und gewährt je nach Gerät und Ausstattung einen zusätzlichen Rabatt von 60 bis 100 Euro. Hierfür muss bei Amazon lediglich der Coupon aktiviert werden, damit der Schnäppchenpreis in Anspruch genommen werden kann.

Das Tulpar T7 V20.6.2 und das Tulpar T7 V20.7.2 sind beides 17,3-Zoll-Geräte, die eine Intel-CPU mit einer GeForce-RTX-Grafik von NVIDIA kombinieren. Während Ersteres auf einen Intel Core i7-13700H der Raptor-Lake-Generation setzt, basiert das V20.7.2 auf einem Intel Core i7-12650H der Alder-Lake-Generation. Beide verfügen jedoch über eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop mit den vollen 140 W. Dazu gibt es jeweils 32 GB an Arbeitsspeicher und eine 500 GB große SSD. Die Displays arbeiten nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 144 Hz. 1.199 und 1.149 Euro sind die Dealpreise der Basismodelle.

Das Tuplar T5 V23.2.3 ist hingegen das kleine Schwestermodell und bietet einen 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm, die gleichen Basiskomponenten sowie 16 GB RAM eine 1-TB-SSD ohne Betriebssystem. Dafür ist es mit einem Dealpreis von 899 Euro ein echtes Schnäppchen.

Das Tulpar A7 V14.6.2 ist ebenfalls ein großes 17,3-Zoll-Modell mit Intel Core i7-13700H, muss jedoch mit einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop und 140 W TGP auskommen. Dank Techniken wie DLSS 3 ist ein ruckelfreies Spielevergnügen garantiert. Auch hier ist das Tulpar A5 V20.3 der kleine Bruder, jedoch mit aktueller Alder-Lake- und Ada-Lovelace-Generation. Beide verfügen über ein Full-HD-Panel mit 144 Hz und stellen 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine 500 GB große SSD bereit.

Direkt im Tulpar-Shop können die Geräte umfangreich konfiguriert werden, wobei mindestens größere Speichermengen oder zusätzliche Laufwerke konfigurierbar sind. Tulpar wirbt außerdem mit einem Serviceversprechen. So gewährt man dem Kunden neben der gesetzlichen Gewährleistung eine lebenslange, kostenlose Wartung, wobei die Wärmeleitpaste an CPU und GPU erneuert, die Reinigung der Lüfter und die Entfernung von Staub innerhalb des Gehäuses einmal jährlich durchgeführt werden. Natürlich werden dabei auch die Tastatur und der Bildschirm gereinigt. Optional ist sogar die Kontrolle der Hardware oder ein BIOS-Update möglich. Hierfür muss das Gerät einfach an den technischen Service nach Berlin geschickt werden.

