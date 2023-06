Werbung

Speziell für den Bildungsbereich hat ASUS im Rahmen der Computex 2023 unter der kryptischen Bezeichnung "BR140SF" ein neues 2-in-1-Convertible der 14-Zoll-Klasse präsentiert. Das Besondere dabei: Es soll mitunter zu den robustesten Geräten seiner Art gehören. So ist es nicht nur nach dem Militärstandard STD-810 spezifiziert, sondern verfügt obendrein über ein kratz- und stichfestes Gorilla-Glass-Display sowie über eine bakterienabweisende Oberfläche im Bereich von Tastatur und Touchpad. Zudem wurden alle Schnittstellen und Ports gesondert verstärkt.

Der 14 Zoll große Bildschirm lässt sich um 360 ° umklappen und erlaubt dank kapazitiver Oberfläche die Eingabe per Fingertab oder über einen Stylus, was im schulischen Alltag und im Einsatz an der Universität das bestmögliche Arbeitsumfeld schaffen soll. Das IPS-Panel löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und soll Helligkeitswerte von maximal 250 Nits bieten können.

Viel Leistung gibt es dabei allerdings nicht. Unter der Haube steckt im schnellsten Modell ein acht Kerne starker Intel Core i3-N305 der 15-W-TDP-Klasse, wobei es im Basismodell auch ein vier Kerner umfassender Intel N100 sein kann. Dazu gibt es 4, 8 oder 16 GB an Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit einer Kapazität von maximal 512 GB. Je nach Ausstattung und Geldbeutel können es aber auch nur 128 GB UFS sein.

Anschlussseitig stehen zwar zwei USBC-Schnittstellen bereit, eine davon ist allerdings nach dem älteren USB-2.0-Standard zertifiziert, während es bei der anderen USB 3.2 Gen1 inklusive Power-Delivery ist. Daneben gibt es HDMI 1.4 und einen kombinierten 3,5-mm-Klinkenstecker sowie einmal RJ45-mit Gigabit-Geschwindigkeit. Für unterwegs ist ein 50 Wh starker 3-Zellen-Akku integriert, der einen über den Tag bringen soll. All das bringt ASUS in einem 333 x 289 x 21 mm großen und etwa 1,7 kg leichten Gehäuse unter. Zu welchem Preis das Rugged-2-in-1 für den Bildungssektor auf den Markt kommen soll, ließ ASUS leider offen.