Alternative zum Surface Go

Werbung

Mit dem IdeaPad Duet 3i bietet Lenovo eine attraktive Alternative zum Microsoft Surface Go an, einem 2-in-1-Convertible mit Windows 11. Zum Mobile World Congress in Barcelona frischt Lenovo dieses mit neuer Hardware auf und bringt die nächste Generation ab Juni zu einem Preis ab 449 Euro nach Deutschland.

Die neueste Generation des Lenovo IdeaPad Duet 3i zeigt sich mit einer Bauhöhe von nur 8,95 mm außerordentlich schlank und bleibt inklusive seines Folio-Cases elegant und tragbar. Im Vergleich zum Vorgänger will Lenovo nicht nur die Leistungsfähigkeit verbessert haben, sondern auch den Bildschirm. Das 11,5 Zoll große IPS-Panel löst nativ mit 2.000 x 1.200 Bildpunkten auf und bietet somit eine 2K-Auflösung im 5:3-Seitenverhältnis an. Laut Hersteller soll es eine Helligkeit von bis zu 400 Nits erreichen können und den DCI-P3-Farbraum zu 100 % abdecken, was eine hohe Farbtreue und Schärfe verspricht. Natürlich ist es ein Touchscreen mit kapazitiver Oberfläche.

Unter der Haube steckt je nach Geldbeutel wahlweise ein Intel N200 oder N100, welche vier bis zu 4,7 GHz schnelle Alder-Lake-N-Kerne bieten und sich mit einer TDP von nur 6 W als ausgesprochen sparsam erweisen. Dazu gibt es 4 oder 8 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine flotte M.2-SSD mit 128 oder 256 GB Speicher. Damit soll ein schnelles Arbeiten unter Windows 11 möglich werden, womit sich das neue 2-in-1-Gerät überwiegend an Schülerinnen und Schüler richten soll, die ein vielseitig einsetzbares und tragbares Gerät zum Mitnehmen und Arbeiten benötigen. Dank der andockbaren Folio-Tastatur mit klassischen Chiclet-Tasten kann bequem zwischen der Laptop-, Tablet- oder Stift-Nutzung gewechselt werden.

Für Videocalls gibt es eine verbesserte 5-MP-Webcam sowie eine 8-MP-Kamera an der Rückseite, aber auch zwei hochwertige 2-W-Lautsprecher mit Dolby-Audio-Technik. Für unterwegs steckt ein 35,6 Wh starker Akku im Gehäuse, der Laufzeiten von bis zu 8,5 Stunden verspricht und sich schnellladen lässt. Eine Ladezeit von nur 15 Minuten soll für eine zusätzliche Laufzeit von zwei Stunden sorgen.

Anschlussseitig stehen zwei USB-C-Schnittstellen sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit, während drahtlos per WiFi 6 und Bluetooth 5.1 kommuniziert wird. Optional erhältlich ist der Lenovo Digital Pen.