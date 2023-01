ThinkBook Plus Twist

Lenovo präsentiert zur CES 2023 mit dem ThinkBook Plus Twist ein Notebook mit einem durchaus interessanten Konzept und setzt dabei auf zwei Bildschirme, einem OLED-Panel auf der Innenseite und einem farbigen E-Ink-Panel auf der Außenseite. Verbunden sind die beiden mittels eines Twist-Scharniers. So kann je nach Bedarf der passende Display ausgerichtet werden.

Die Idee dahinter ist nicht ganz neu. Man könnte sagen, dass es sich eher um eine Fusion der Konzepte aus den früheren ThinkPad Twist von 2012 und dem ThinkBook Plus Gen 2, welches auch schon einen zweiten Bildschirm integrierte, handelt.

So erschafft diese Kombination auch ein Gerät mit mehreren Anwendungsszenarien, beispielsweise dient es als klassisches Notebook, OLED-Tablet oder als E-Book-Reader.

Über das zentral installierte Twist-Scharnier lässt sich der Bildschirm um 180 Grad drehen und im Winkel frei verstellen. War zu Zeiten des ThinkBook Plus Gen 2 die zweite Anzeige noch auf Schwarz-Weiß beschränkt, so biete die aktuelle Generation ein farbiges, 12 Zoll großes E-Ink-Panel. Theoretisch kann selbst dieses als primäre Anzeigenquelle genutzt werden. Allerdings bietet sich das aufgrund der doch recht niedrigen Bildwiederholrate von 10 Hz nicht unbedingt an. Lenovo betrachtet den E-Ink-Bildschirm eher als E-Book-Reader, auf welchem sich auch mit einem Stylus schreiben lässt, oder als reine Anzeige zur Textverarbeitung, quasi als Schreibmaschine.

Der Stylus lässt sich bei Nichtgebrauch problemlos im Gehäuse verstauen.

Der primäre Bildschirm ist der 13,3 Zoll große OLED-Display mit einer 2,8K-Auflösung. Er soll laut Hersteller eine Helligkeit von 400 cd/m² besitzen und über eine 100-prozentige DCI-P3-Abdeckung verfügen. Es reagiert auf Touch- sowie auf Stylus-Eingabe. Am oberen Bildschirmrand ist noch eine Full-HD-Webcam untergebracht.

Im Inneren setzt das ThinkBook Plus Twist auf einen Intel Core der 13. Generation. Dazu gesellen sich bis zu 16 GB LPDDR5 und eine bis zu 1 TB große M.2-SSD. Die Akkukapazität gibt Lenovo mit 56 Wh an. Äußerlich verfügt das Gerät noch über zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse und eine 3,5-mm-Klinke und misst 297 × 219 × 17,7 mm.

Lenovo will das Gerät voraussichtlich Juni 2023 ab 1.699 Euro in den Handel bringen.