Gigabyte AERO 16 Relay Challenge: Content-Entwickler ermöglichen ein AERO 16 als Gewinn

Gigabytes AERO-16-Notebooks sind buchstäblich für kreative Köpfe aus dem Bereich Grafikdesign, Video- sowie Foto-Bearbeitung angedacht. Seit dem 10. August wird von Gigabyte die AERO-16-Relay-Challenge veranstaltet, die in zwei Etappen erfolgt. Am Ende erfolgt eine Abstimmung des Gewinnerdesigns, ein AERO-16-Notebook mit dem besten Design winkt dann als Hauptgewinn.

Und rein von den technischen Eckdaten ist diese Notebook-Serie für Content-Creator geradezu geschaffen. Der AERO 16 YE5 stellt dabei mit dem Core i9-12900HK und der mobilen Variante der GeForce RTX 3080 Ti das Flaggschiff dar, wohingegen jedoch auch der AERO 16 XE5 mit dem Core i7-12700H und der GeForce RTX 3070 Ti Mobile alles andere als langsam ist. Das Kernstück in beiden Modellen ist natürlich das 16 Zoll große AMOLED-Display von Samsung, das mit 3.840 x 2.400 Pixeln auflöst und somit für eine hohe Farbgenauigkeit sorgen soll. Es unterstützt dabei auch DisplayHDR 500 True Black, wobei AMOLED-Displays in diesem Bereich ohnehin einen unendlichen Kontrast bieten, da die Pixel bei schwarzen Bereichen des AMOLED-Displays schlicht deaktiviert sind.

Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, muss man sich auf der entsprechenden Webseite anmelden. Noch bis zum 24. August wird die Color-Relay-Challenge fortgesetzt, bei der die Teilnehmer selbstständig einen Instagram-AR-Filter zum Thema Gigabyte AERO 16 erstellen können. Abgelöst wird der erste Teil des Events dann vom 23. August bis 08. September von der Creativity-Relay-Challenge. Gigabyte wird hierzu in Verbindung mit bekannten Content-Entwicklern, wie Carles Dalmau, Elliot Ulm, Li Cambon, Asia Ladowska sowie Elenamics zusammenarbeiten. Aufgeteilt in zwei Teams soll dann ein Kunstwerk im Staffelformat zu den Themenbereichen Echtheit und Freiheit geschaffen werden.



Jeder der bekannten Content-Creator wird dabei mit dem Gigabyte-AERO-16-Notebook für die Erstellung und Bearbeitung dieses Kunstwerks verwenden. Vom 23. August an wird die Öffentlichtkeit dazu eingeladen, an der Abstimmung über die offizielle Facebook-Seite der erstellten Kunstwerke teilzunehmen. Dabei besteht die Chance, selbst ein AERO-16-Notebook mit dem Gewinnerdesign zu gewinnen.