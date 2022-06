MSI CreatorPro X17: Neues leistungsstarkes Workstation-Notebook

Was bei MSI früher als leistungsstarkes Workstation-Notebook unter einer eigenen Serie geführt wurde, bekommt nun einen neuen Namen. Im Rahmen seines heutigen Online-Streams kündigte man das CreatorPro X17 an – ein eher schlichtes High-End-Gerät speziell für den anspruchsvollen Content-Creator. Als Grundlage dient das Titan GT77 Titan 12U, welches MSI heute ebenfalls präsentierte.

Damit gibt es hier ebenfalls ein 23 mm dünnes Vollmetall-Gehäuse, welches allerdings auf die RGB-Beleuchtung verzichtet und in einem komplett schwarz Farbton gehalten ist. Das macht das Gerät unauffälliger, wie es sich die Zielgruppe wünscht.

Doch auch auf technischer Seite gibt es einige Änderungen: So tauscht MSI die GeForce-RTX-Grafik gegen eine professionelle NVIDIA RTX A5500 mit 7.424 CUDA-Cores und einem 16 GB großen GDDR6-Videospeicher aus. Obendrein liefert man jedem Gerät eine Testkarte für die Display-Qualität individuell mit. MSI testet die Displays anhand ihrer Farbwerte vor und gibt diese Werte dem Käufer mit in die Hand. Natürlich ist das Panel bereits ab Werk calman-zertifiziert und ist ein hochwertiges True-Pixel-Display mit hoher Farbtreue und -Wiedergabe.

Unter der Haube stecken natürlich auch hier ein Intel-HX-Prozessor der Alder-Lake-Generation, eine schnelle PCI-Express-SSD sowie DDR5-Arbeitsspeicher. Bis zu vier SSDs und SO-DIMM-Speicherriegel finden ihren Platz. Anschlussseitig gibt es Killer-Netzwerkchips, WiFi 6 und Thunderbolt 4. Im Gegensatz zur Gaming-Version sind ein TPM-Modul und ein Fingerabdruck-Sensor für die Absicherung integriert.

Das MSI CreatorPro X17 soll ab Mitte Juni vorbestellbar sein und gegen Mitte des Monats in den Läden stehen. Preisangaben machte man am Morgen allerdings noch nicht. Es dürfte sich vermutlich am MSI Titan GT77 orientieren, für das mehr als 4.000 Euro aufgerufen werden.