Acer frischt seine Business-Notebooks der TravelMate-Familie auf

Mit seinen robusten TravelMate-Notebooks bedient Acer am heutigen Mittwoch auch das Business-Segment mit neuen Geräten und kündigt das TravelMate P4, TravelMate Spin P4 und das TravelMate P2 an, die allesamt unter anderem größere Touchpads und einen leiseren Tastendruck bieten sollen. Sie sind nach dem Militärstandard MIL-STD 810H spezifiziert und sollen so eine hohe Widerstandsfähigkeit besitzen.

Das Acer TravelMate P4 wird man in zwei Varianten anbieten: Einmal als klassische Clamshell-Version und einmal als Spin-Version mit Convertible-Funktion und 360-°-Scharnier sowie Touchscreen. Das normale TravelMate P4 wird entweder in 14 oder 16 Zoll erhältlich sein und wahlweise mit einem Intel-Core-i7-Prozessor der 12. Generation befeuert oder von einem AMD Ryzen 7 Pro angetrieben werden. Das IPS-Display besitzt besonders schlanke Rahmen und erreicht eine hohe Screen-to-Body-Ratio von bis zu 86 %. Die Auflösung beträgt 1.920 x 1.200 Bildpunkten, womit ein Seitenverhältnis von 16:10 geboten wird. Das Spin P4 besitzt obendrein ein entspiegeltes, drehbares 360-°-Display und kann im Laptop-, Stand-, Zelt- oder Tablet-Modus eingesetzt werden.

Das Acer TravelMate P2 lässt sich immerhin noch zu 180 ° aufklappen und ist in 14 oder 15,6 Zoll erhältlich, wobei es hier ausschließlich Intels Alder-Lake-Prozessoren mit vPro-Technik gibt. Das gesamte Gehäuse des Geräts besteht aus PCR-Kunststoff und bietet ein OceanGlass-Touchpad aus recyceltem Meeresplastik sowie eine UV-Texturschicht, die eine glasähnliche Haptik vermitteln soll. Nähere Angaben zur restlichen Ausstattung oder den Gehäusegrößen machte Acer am Dienstag leider nicht.

Das Acer TravelMate P2 soll ab September zu einem Preis ab 849 Euro verfügbar sein, wobei die 14-Zoll-Varianten etwa 100 Euro mehr kosten werden. Das Acer TravelMate P4 wird voraussichtlich ab 949 (AMD) und 999 Euro (Intel) starten und im September folgen. Für die Spin-Varianten werden mindestens 1.049 Euro aufgerufen.