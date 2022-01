MSI Raider GE76 und GE66: Farbenfrohe Neuauflage für das Metaverse

Die GE-Raider-Geräte sind im Gaming-Portfolio von MSI die Eye-Catcher, denn über die gesamte Front des Top-Cases zieht sich eine farbenfrohe RGB-Beleuchtung, die für auffällige Beleuchtungseffekte auf dem Schreibtisch sorgt. Passend zum Launch der mobilen 12. Core-Generation gehen das Raider GE76 und Raider GE66 an den Start.

Beide Modelle setzen auf die neuen mobilen Alder-Lake-Prozessoren, die Intel erst vor wenigen Stunden im Rahmen seiner CES-Pressekonferenz vorgestellt hat. Beide Varianten lassen sich bis hin zu einem Core i9 konfigurieren. Auch bei der GPU gibt es leistungstechnisch keine Einschränkungen, denn maximal wird eine GeForce RTX 3080 Ti verbaut.

Bei der Kühlung setzt MSI auf ein überarbeitetes Konzept, sodass im GE76 maximal bis zu 220 W abgeführt werden können - in Kombination mit der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sollen diese auch voll ausgenutzt werden. Der Einsatz eines Liquid-Metal-Pads soll die Performance der Kühlung um 10 % gegenüber der Vorgänger-Generation steigern.

Aufgrund der leistungsstarken Hardware sieht MSI die neuen Raider-Modelle bestens für das Metaverse gerüstet. Entsprechend besitzen beide eine Zertifizierung als Meta-Ready.

Das MSI Raider GE76 wird es mit drei verschiedenen Display-Konfigurationen mit einer Diagonale von 17,3 Zoll geben. Mit einem 120 Hz schnellen UHD-Panel, das den AdobeRGB-Farbraum vollständig abdeckt, einem WQHD-Panel mit 240 Hz und einer 100-%-Abdeckung von DCI-P3 sowie einem 360 Hz schnellen FullHD-Panel. Alle basieren auf der IPS-Technik. Auch das kleine Raider GE66 wird es mit diesen drei Ausstattungs-Varianten geben, eben nur im 15,6-Zoll-Format.

Bei der Tastatur, die natürlich über eine RGB-Beleuchtung verfügt, kooperiert MSI erneut mit SteelSeries. Für guten Sound soll ein Duo-Wave-System aus dem Hause Dynaudio sorgen, das mit dem Nahimic 3 Audio Enhancer kombiniert wird.

Die Gehäuse fallen mit 397 x 284 x 25,9 mm beim GE76, bzw. 358 x 267 x 23,4 mm beim GE66 nicht allzu groß aus und liegen mit 2,9, bzw. 2,38 kg gewichtstechnisch in einem üblichen Rahmen. Dafür gelingt es MSI beiden Modellen einen 99,9 Wh starken Akku zu spendieren, was für lange Laufzeiten sorgen sollte. Anschlusstechnisch stehen 1x Thunderbolt 4, 1x USB Typ C, 1x USB 3.2 Gen2 und 2x USB 3.2 Gen1 zur Verfügung. Natürlich darf auch ein HDMI-Ausgang nicht fehlen. Die Netzwerk-Sektion übernimmt Intel-Killer-Hardware, kabelgebunden mit 2,5 GBit, drahtlos mit WiFi 6E und Bluetooth 5.2.

Leider gibt es von MSI noch keine Angaben zu Preisen oder einer möglichen Verfügbarkeit der neuen Geräte.