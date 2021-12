Vorbestellungen des modularen Framework-Notebooks sind jetzt in Deutschland möglich

Das modular aufgebaute Framework-Notebook hat in den USA und Kanada schon für einiges Aufsehen gesorgt. Auch wir haben darüber schon vor einiger Zeit berichtet. Doch erst jetzt ist es auch in Deutschland, UK und Frankreich möglich geworden, das Framework-Notebook vorzubestellen.

Anders als konventionelle Notebooks ist das Framework-Modell so aufgebaut, dass sich zahlreiche Bauteile austauschen bzw. individuell konfigurieren lassen. Für den Vertrieb in Deutschland nutzt Framework das gleiche Vorbestellungssystem wie schon in den USA und Kanada. Zur Vorbestellung wird eine Anzahlung in Höhe von 100 Euro getätigt. Der Rest des Kaufpreises wird mit Versand der Bestellung fällig. Die ersten Auslieferungen sollen hierzulande im Februar 2022 starten. Wenn die erste Charge verkauft ist, sollen weitere angeboten werden. Framework versendet über einen Warenhauspartner in Taiwan.

Es sind ganz unterschiedliche Konfigurationen möglich. Zu unterscheiden ist in erster Linie zwischen ab Werk zusammengebauten Systemen und der DIY-Edition als Bausatz von Modulen. Bei den fertigen Systemen gibt es die drei Varianten Base, Performance und Professional. Die Basisvariante bietet für 1.149 Euro einen Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 256 GB Speicherplatz, W-LAN 6 und Windows 10 Home. Die Performancevariante kostet 1.599 Euro. Dafür erhält man einen Core i7-1165G7, 16 GB RAM ,512 GB Speicherplatz, W-LAN 6 und Windows 10 Home. Die 2.279,00 Euro kostende Professionalvariante umfasst einen i7-1185G7, 32 GB RAM, 1 TB Speicher, W-LAN 6 mit vPro und Windows 10 Pro.

Bei der DIY-Edition hat man noch freiere Konfigurationsmöglichkeiten: Als Prozessor stehen ebenfalls die Intel-Modelle Core i5-1135G7, i7-1165G7 und i7-1185G7 zur Auswahl. Der Arbeitsspeicher kann mit bis zu 64 GB und die SSD mit bis zu 4 TB Kapazität konfiguriert werden. Ein Betriebssystem ist hier optional erhältlich (Windows 10 Home oder Pro). Um den Framework-Notebook an die neuen Märkte anzupassen, gibt es sie nun auch mit deutschem Tastaturlayout und EU-Netzteil. Bei der DIY-Edition werden die W-LAN-Module nun für einen nutzerfreundlicheren Zusammenbau bereits vormontiert. Der Startpreis für die DIY-Edition wird mit 899 Euro angegeben. Erweiterungskarten mit Anschlüssen bzw. zusätzlichem Speicher werden sowohl bei den zusammengebauten Systemen als auch der DIY-Edition noch separat ausgewählt und kosten zusätzlich (10 bzw. 20 Euro für die Anschlussmodule). Sie können in den vier Erweiterungskartenschächten des Framework-Notebooks verbaut werden.

Fix sind in jedem Fall das 13,5-Zoll-Display im 3:2 Format und mit einer Auflösung von 2.256 x 1.504 Pixeln, ein 55-Wh-Akku und zwei 2-W-Stereolautsprecher. Die Versandkosten sind im Preis jeweils inbegriffen. Framework gewährt zwei Jahre beschränkte Garantie.