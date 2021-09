Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook: Erste Chromebook mit OLED

Im Rahmen der Tech World hat Lenovo mit dem IdeaPad Duet 5 Chromebook ein echtes Chromebook der Premium-Klasse angekündigt, das als 2-in-1-Convertible mit einem OLED-Bildschirm aufwarten kann und voraussichtlich im November zu einem Preis ab 499 Euro nach Deutschland kommen wird.

Das neue IdeaPad setzt auf einen 13,3 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten, einer DCI-P3-Farbraum-Abdeckung von 100 %, einer maximalen Helligkeit von 400 Nits sowie natürlich auf eine kapazitive Oberfläche für die Fingertabbedienung. Die Hardware steckt direkt in der Tablet-Einheit.

Hier gibt es einen Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 mit wahlweise 4 oder 8 GB an Arbeitsspeicher und einem 64 bis 256 GB fassenden eMMC-Speicher. Der ARM basierte SoC bietet zwei Cortex-A76-Kerne mit bis zu 2,55 GHz sowie sechs sparsamere A55-Kerne an. Um die Grafikbeschleunigung kümmert sich eine integrierte Adreno 618. Der Akku soll bis zu 15 Stunden lang durchhalten, auf Seiten der Anschlüsse warten zwei USB-Typ-Schnittstellen auf ihre Verwendung, wobei drahtlos per AC-WiFi und Bluetooth 5.1 kommuniziert wird.

Über die Pogo-Pin-Anschlüsse lässt sich ein vollwertiges Folio-Keyboard samt Touchpad anschließen, rückseitig gibt es einen Kickstand, womit sich das eigentliche Tablet zu einem vollwertigen Laptop mit Chrome OS umfunktionieren lässt. Sogar die Stift-Eingabe wird über den Touchscreen unterstützt.

Die rückseitige Kameralinse schießt Fotos mit einer Auflösung von 8 Megapixeln, die Frontkamera hingegen mit 5 Megapixeln. Insgesamt sind vier 1-W-Stereo-Lautsprecher integriert. Das Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook abringt es auf schlanke Abmessungen von 305,9 x 186,87 x 7,3 mm und stemmt nur knapp 800g auf die Waage. Mit Abyss Blue und Storm Grey stehen zwei verschiedene Farbvarianten zur Auswahl.

Ab November soll es zu einem Preis ab 499 Euro in den Läden stehen. Jegliches Zubehör wird optional sein.