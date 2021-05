Neue Hardware, neue Farbe: Acer frischt das ConceptD 5 Pro auf

Speziell für den Anwender aus der Kreativbranche hält Acer mit dem ConzeptD 5 Pro einen neuen Ableger bereit, den man am Donnerstagnachmittag offiziell ankündigte. Er basiert im Großen und Ganzen auf dem Acer Predator Triton 500 SE, welches man ebenfalls erst in diesen Minuten offiziell ankündigte und bietet damit die selbe Plattform mit 16 Zoll, setzt allerdings den Fokus mehr in Richtung Creator, womit das Gerät jetzt auch in mattem schwarz als Standardfarbe angeboten wird. Wie gewohnt wird es aber auch eine weiße Variante geben.

Zur Verfügung steht ein 16 Zoll großes Display, das über eine 3K-Auflösung verfügt und somit bei einem Seitenverhältnis von 16:10 auf eine native Auflösung von 3.072 x 1.920 Bildpunkten kommt. Dabei ist es Pantone-zertifiziert, deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab und liefert eine Farbgenauigkeit von Delta E<2. Das Vollmetallgehäuse bietet eine Bauhöhe von nur 19,9 mm, hat in Sachen Hardware jedoch einiges unter der Haube.

So werkeln im Inneren die neuen Tiger-Lake-H-Modelle der 45-W-Klasse und lassen sich mit einer flotten dedizierten NVIDIA GeForce RTX 3060 kombinieren, wobei man gegen Aufpreis auch die professionellen Ableger bis hin zur RTX A5000 anbietet. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und bis zu zwei 2 TB große NVMe-SSDs, die sich im RAID-0-Verbund zusammenschalten lassen.

Anschlussseitig werden zweimal Thunderbolt 4, einmal HDMI 2.1, ein vollwertiger RJ45-Port, aber auch WiFi 6 und Bluetooth geboten. Eine hintergrundbeleuchtete Tastatur ist ebenso mit von der Partie, wie ein Corning-Touchpad und ein SD-Kartenleser. Ab Werk soll das neue Acer ConceptD 5 Pro mit maximal 40 dB ausgesprochen leise agieren, was über eine Begrenzung der TGP von Prozessor und Grafikkarte zur Folge hat. Diese Limitierung kann auf Wunsch jedoch aufgehoben werden, womit dann natürlich die maximale Performance, aber auch eine lautere Geräuschkulisse zur Verfügung steht. Der Wechsel erfolgt ohne Neustart, eine Übertaktung ist ebenfalls möglich.

Ab Ende des dritten Quartals soll das neue Acer ConceptD 5 Pro in die Läden kommen. Zu welchem Preis, ließ Acer noch offen.