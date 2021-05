MSI Katana und Pulse: Leistungsstarke Gaming-Notebooks mit Tiger Lake-H und RTX 30

MSI nimmt die Einführung der neuen Tiger-Lake-H-Prozessoren von Intel, aber auch die der NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ti) zum Anlass, um nahezu sein gesamtes Sortiment an Gaming-Notebooks aufzufrischen. Dabei tauscht MSI jedoch nicht nur einfach die Hardware aus, sondern hat außerdem einige weitere Änderungen und Neuerungen vorgenommen: Neben einer deutlichen Performance-Steigerung gegenüber der jeweiligen Vorgänger-Generation verspricht man teilweise auch PCI-Express 4.0, Thunderbolt 4 und WiFi 6E. Aber auch exklusive Features wie ein diskreter Grafikmodus oder gar die Möglichkeit der GPU-Übertaktung sollen zu den Highlights der neuen Modellgenerationen zählen.

Die neue Pulse-Familie der GL76- und GL66-Reihe, aber auch die taufrische Katana-Serie rund um das GF76 und GF66 richten sich überwiegend an Spieler mit gehobenen Ansprüchen. So setzen beide Modellreihen natürlich auf die bereits gestern vorgestellten Tiger-Lake-H-Prozessoren von Intel und kombinieren diese mit einer dedizierten GeForce-RTX-Grafikkarte von NVIDIA. Während die Katana-Familie die volle Bandbreite von der ebenfalls erst gestern vorgestellten NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ti) bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 3060 und GeForce RTX 3070 setzt, gibt es die Pulse-Reihe in Deutschland ausschließlich mit NVIDIA GeForce RTX 3060. Dafür bietet das Pulse ein aufwendigeres Aluminium-Cover und eine vollwertige RGB-Beleuchtung bei der Tastatur, wohingegen das Katana an dieser Stelle nur über rot leuchtende LEDs verfügt. Die GPU wird jeweils mit einer TGP von 85 W konfiguriert.

Die 17-Zoll-Variante des MSI Katana wird es obendrein in einer limitierten, schneeweißen Variante geben, die dann als MSI Sword 17 laufen, jedoch technisch baugleich sein wird. Beim Display stehen bei beiden Produktreihen wahlweise 15,6 oder 17,3 Zoll große Panels zur Verfügung, die nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflösen und eine Bildwiederholrate von 144 Hz erreichen. Die QHD-Option der Pulse-Reihe mit 165 Hz wird MSI in Deutschland vorerst nicht anbieten. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und eine schnelle PCI-Express-SSD im M.2-Format. Das Katana kann obendrein mit einer zusätzlichen 2,5-Zoll-Festplatte versehen werden.

Zur weiteren Grundausstattung beider Geräte-Reihen zählen USB-C, klassische Typ-A-Schnittstellen, HDMI für 4K mit bis zu 60 Hz, eine integrierte HD-Webcam, Stereo-Lautsprecher mit Nahimic Audio Enhancer, Gigabit-LAN und schnelles WiFi 6 samt Bluetooth 5.2. Bei beiden Modellen kümmert sich MSIs leistungsstarke CoolerBoost-5-Technologie mit zwei separaten Lüftern und Kammern um die Kühlung. Für unterwegs ist ein bis zu 90 Wh starker Akku integriert, je nach Serie kommt die Bauhöhe auf 24,2 oder 25,2 mm, bei einem Gewicht von rund 2,1 bis 2,3 kg, wobei die 15-Zoll-Varianten jeweils etwas dünner und leichter sind.

Ab Mitte Mai sollen die beiden Modellvarianten in Deutschland erhältlich sein. Preisangaben machte MSI noch nicht.