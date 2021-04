Surface-Konkurrenz: Lenovo stellt das Yoga Duet 2021 vor

Erst im letzten Jahr stellte Lenovo mit dem Yoga Duet 7i ein 13 Zoll großes Windows-Tablet mit abnehmbarer Tastatur vor. Das Convertible erinnerte im Aussehen stark an das Surface Pro vom Konkurrenten Microsoft und konnte von der Ausstattung her durchaus mithalten. Nun spendiert Lenovo dem Duet 7i ein Upgrade.

Das neue Modell mit dem Namen Lenovo Yoga Duet 2021 sieht seinem Vorgänger ziemlich ähnlich. So liegen die Maße nach wie vor bei 29,72 x 20,57 x 0,91 cm und das Gewicht bei etwa 798 g. Auch beim Display bleibt sich Lenovo mit einem 13-Zoll-IPS-Panel mit 2.160 x 1.350p Auflösung treu. Das Seitenverhältnis bleibt ebenso bei 16:10, bei einer 100-% sRGB-Farbraumabdeckung sowie einer maximalen Helligkeit von 450 Nits.

Die Veränderungen liegen demnach im Inneren des Tablets. So arbeitet im neuen Yoga Duet ein Intel-Tiger-Lake-Prozessor mit integrierter Intel-Iris-Xe-Grafik. Des Weiteren verfügt das Convertible in der Neuauflage über einen Thunderbolt-4-Anschluss.

Darüber hinaus bietet das Yoga Duet 2021 nach wie vor bis zu 16 GB DDR4 3200-RAM sowie einen internen PCIe-NVMe-Speicher mit einer Kapazität von bis zu einem Terabyte. An Anschlüssen finden sich neben dem Thunderbolt-4-Port noch einmal USB 3.2 Gen 1 Typ-C, ein weiterer, nicht näher spezifizierter USB-C-Port, ein 3,5-mm-Klinkenstecker sowie ein microSD-Kartenleser.

Das Lenovo Yoga Duet 2021 kommt am 30. April in China in der Basisversion für umgerechnet etwa 829 Euro auf den Markt. Ob und wann ein Launch in anderen Teilen der Welt geplant ist, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.