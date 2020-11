Apple-Event: Angeblich drei MacBook-Geräte auf ARM-Basis und ein neuer iMac sowie MacPro

Gestern Abend kündigte Apple nach zahlreichen Gerüchten den offiziellen Termin seiner dritten Jahres-Keynote an. In einer Woche, also bereits am 10. November, soll es soweit sein. Das Event mit dem Slogan "One more thing" dürfte vor allem neue Mac-Hardware und -Software bringen. Wie üblich verrät Apple vorab jedoch nicht, worum es sich genau handeln wird.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg teilte in einem Bericht nun zusammengetragene Informationen, die einen Einblick in die Neuheiten bieten sollen. Demnach soll Apple bereits mit der Produktion drei neuer MacBook-Geräte auf ARM-Basis begonnen haben. Diese sollen unter anderem ein neues MacBook Air mit 13 Zoll sowie neue MacBook-Pro-Modelle mit 13 und 16 Zoll umfassen. Die Geräte sollen sich äußerlich nicht groß von den Vorgängern unterscheiden, jedoch bekanntermaßen unter der Haube. Bereits im Sommer verkündete Apple, seine MacBook- und iMac-Geräte in Zukunft nicht mehr mit Intel-Prozessoren auszustatten, sondern mit eigens entwickelten Prozessoren auf ARM-Basis. Die in einer Woche erwarteten Geräte sollen die ersten Notebooks von Apple auf Basis von ARM sein.

Die SoCs sollen zudem auf dem im iPhone 12 verbauten A14 Bionic basieren, welcher durch seine hohe Performance, die Konkurrenz in Sachen SoCs momentan weit hinter sich lässt. Weiterhin soll Apple an einer ARM-Variante des Mac Pro arbeiten. Dabei soll sich die Größe des Computers durch die effizienteren Chips sogar halbieren. Es wird interessant zu sehen sein, wie viel Leistung Apple aus seinem Premium-Modell mithilfe der ARM-Architektur herausholen wird. Momentan reihen sich verfügbare ARM-basierte Systeme eher im unteren Performance-Segment ein. Zusätzlich soll der iMac auf ARM-Basis ein neues Design erhalten. Eine Präsentation der beiden Desktop-Lösungen wird es jedoch voraussichtlich nicht am 10. November geben, sondern auf einer separaten Keynote in naher Zukunft.