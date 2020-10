Microsoft Surface Laptop Go wird kompakt und günstig – Das Surface Pro X erhält ein Refresh

Microsofts Surface-Familie erhält neuen Zuwachs: Der Surface Laptop Go wird ein kompakteres und günstigeres Notebook als der reguläre Surface Laptop. Und das Windows 10 on ARM-Tablet Surface Pro X erhält ein Refresh, das mehr Leistung und eine weitere Farbvariante verspricht.

Surface Laptop Go - kleines Notebook gibt es ab 613,14 Euro

Der neue Surface Laptop Go wird der leichteste und günstigste Surface Laptop. Er bringt 1.110 g auf die Waage. Dafür reduziert Microsoft die Displaydiagonale des Touchscreens auf 12,4 Zoll. Das Seitenverhältnis bleibt bei den Surface-typischen 3:2, die Auflösung wird allerdings auf 1.536 x 1.024 reduziert. Im Inneren werkelt Intel Core i5 Quad-Core-Prozessor der zehnten Generation, konkret ein Core i5-1035G1. Es können bis zu 16 GB RAM (laut Pressemeldung, die Produktseite listet nur 4 und 8 GB) und 64 GB eMMC-Speicher bzw. eine SSD mit 128 oder 256 GB konfiguriert werden.

Trotz der kompakten Maße von 278,18 mm x 205,67 mm x 15,69 mm werden ein Präzisions-Touchpad und eine Tastatur mit 1,3 mm Tastenhub integriert. Bei einigen Modellvarianten kann zur Zugangssicherung ein Fingerabdruckleser in der Power-Taste genutzt werden. Die Akku-Laufzeit wird mit bis zu 13 Stunden angegeben. Eine Schnellladefunktion soll den Akku zügig befüllen. Microsoft integriert je einen USB-Typ-A- und USB-Typ-C-Anschluss. Der Surface Laptop Go zeigt sich wahlweise in den Farbvarianten Eisblau, Sandstein oder Platin.



Der Surface Laptop Go kann bereits vorbestellt werden. Die einfachste Konfiguration startet bei 613,14 Euro.

Mehr Leistung, Ausdauer und Farbe für das Surface Pro X

Die beiden bisher leistungsstärksten Ausstattungsvarianten des Surface Pro X werden von Microsoft aufgefrischt. Dafür erhalten sie den neuen Microsoft SQ2-Prozessor (stammt eigentlich von Qualcomm). Damit wird auch die GPU getauscht - von der Microsoft SQ 1 Adreno 685 GPU zur Microsoft SQ 2 Adreno 690 GPU. Microsoft verspricht eine höhere Performance und eine längere Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Außerdem steht mit Platin eine neue Farbe zur Auswahl.

Die beiden neuen Surface Pro X Varianten mit Microsoft SQ2-Prozessor sind ab sofort zu Preisen ab 1.656,17 Euro erhältlich. Auch für das Surface Pro X Signature Keyboard mit Slim Pen Bundle gibt es neue Farben - Platin, Eisblau und Mohnrot. Der Preis dafür liegt bei 287,99 Euro.