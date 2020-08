Lenovo Yoga Slim 9i und Yoga 9i: Edel-Notebooks werden in Leder gepackt

Die IFA kann in diesem Jahr zwar nicht in gewohnter Form stattfinden, Neuvorstellungen gibt es im Messezeitraum aber trotzdem. Lenovo hat mit den Yoga Slim 9i und Yoga 9i unter anderem zwei edle Consumer-Notebooks vorgestellt, die teilweise in schwarzes Leder gepackt werden.

Das Yoga Slim 9i wurde als besonders schlanker 14-Zoll-Laptop entwickelt. Der Yoga 9i ist hingegen ein Convertible, das sowohl mit 14- als auch mit 15,6-Zoll-Display auf den Markt kommen soll. Während sich das Yoga Slim 9i generell in einem schwarzen Echtledercover zeigt, kann diese Hülle beim 14-Zoll-Yoga-9i optional geordert werden. Ein spezieller, 20-schrittiger Klebeprozess soll sicherstellen, dass das Leder seine individuelle Struktur bewahrt. Laut Lenovo wird das Leder in Handarbeit angebracht. Jede Laptop-Hülle wird mit einem Yoga-Logo gebrandmarkt und mit einer glänzenden Beschichtung versehen. Die weiche Lederhülle soll dafür sorgen, dass sich die Geräte organischer anfühlen. Zweifel an der Langlebigkeit will Lenovo damit zerstreuen, dass die Lederhüllen Belastungstests unter anderem mit UV-Strahlung und 3 kg Zugkraft überstanden haben. Die eigentlichen Notebookgehäuse werden aus Aluminium gefertigt.

Das schlanke Yoga Slim 9i ist 13,9 mm hoch und 1,26 kg schwer. Lenovo spendiert ihm ein hochauflösendes 4K-Touchscreen-Display mit IPS-Panel und VESA-DisplayHDR-400-Unterstützung. Er soll 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdecken und eine Helligkeit von 500 cd/m² erreichen. Das Yoga 9i erhält unabhängig vom Displayformat einen 4K-IPS-Touchscreen mit VESA-DisplayHDR-400-Unterstützung. Während das 14-Zoll-Convertible 1,37 kg wiegt, kommt das 15,6-Zoll-Modell auf 2 kg. Im Yoga Slim 9i und im 14-Zoll-Yoga-9i sollen die Intel Core-Prozessoren der nächsten Generation und eine Intel-Xe-Grafiklösung verbaut werden. Das 15-Zoll-Yoga-9i erhält hingegen maximal einen Intel Core i9 HK-Prozessor der zehnten Generation und eine NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Den Stylus für das Convertible will Lenovo vor allem mit Blick auf das taktile Schreibgefühl verbessert haben.

Beim Yoga Slim 9i erhöht Lenovo die Akku-Kapazität auf 63,5 Wh und die Werksangabe für die Akku-Laufzeit auf 20 Stunden. Auch drei Thunderbolt-4-Typ-C-Ports fehlen nicht. Das 14-Zoll-Yoga-9i soll 18 Stunden mit einer Akkuladung auskommen, beim 15,6-Zoll-Modell sind es noch 13 Stunden.

Das Lenovo Yoga Slim 9i wird laut Lenovo im November zu einem Startpreis von 1.899 Euro verfügbar werden. Schon im Oktober ist mit dem Lenovo Yoga 9i zu rechnen. Das 14-Zoll-Modell mit Ledercover soll ab 1.799 Euro und das 15,6-Zoll-Modell ab 1.999 Euro angeboten werden.