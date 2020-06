Dell G5 SE bleibt 2020 Exklusiv-Notebook mit SmartShift-Technologie

Zusammen mit den mobilen Ryzen-Prozessoren der 4000-Serie alias Renoir stellte AMD auch eine Technologie namens SmartShift vor. Bei SmartShift handelt es sich um eine Technik die zur Verfügung stehenden Leistungsressourcen nicht nur zwischen den CPU-Kernen, der integrierten GPU, sondern auch der diskreten GPU zu verteilen. Sony verwenden für den Custom-Prozessor der PlayStation 5 ebenfalls SmartShift, um die Leistung des Chips möglichst ideal auszuschöpfen.

Das Dell G5 SE ist bislang das einzige Notebook mit SmartShift-Unterstützung und dabei wird es in diesem Jahr wohl auch bleiben. Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions bei AMD, sagte auf Twitter, dass Dell die SmartShift-Technologie vorerst exklusiv verwende. In diesem Jahr sollen keine weiteren Notebooks mit SmartShift erscheinen. Erst 2021 ist mit weiteren Modellen zu rechnen.

Der Dell G5 SE ist mit einem Ryzen 5 4600H oder dem Ryzen 7 4800H ausgestattet. Hinzu kommt eine dedizierte Radeon RX 5600M. An Notebooks mit Renoir-CPU haben wir uns bisher nur das ASUS ROG Zephyrus G14 mit AMD Ryzen 9 4900HS angeschaut, welches allerdings eine GeForce RTX 2060 Max-Q verwendet. SmartShift funktioniert allerdings nur innerhalb des AMD-Ökosystems.

SmartShift arbeitet über den Scalable Control Fabric (SCF) als Teil des Infinity Fabric und gibt darüber die notwendigen Informationen zwischen den verschiedenen Komponenten weiter. SmartShift funktioniert innerhalb der APU (zwischen CPU und integrierter GPU), aber auch zwischen einer APU und einer diskreten Grafikkarte – so lange es sich hier wie gesagt um eine AMD-GPU handelt.

Offenbar verlangt die Integration von SmartShift eine gewisse Abstimmung der Hard- und Software. AMD hat hier mit Dell einen Partner gefunden, dem man nun eine gewisse Exklusivität gewährt.

NVIDIA hat kürzlich mit Max-Q Dynamic Boost eine ähnliche Technik vorgestellt.