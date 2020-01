MSI GE66 Raider mit flachem Gehäuse und riesigem Akku

Natürlich waren wir in Las Vegas auch bei der Pressekonferenz von MSI. Dort wurde neben dem GS66 Stealth auch das neue MSI GE66 Raider gezeigt, das nicht nur schneller ist und besser ausgestattet wurde als das Vorgänger-Modell, sondern auch mit einem kompakteren Gehäuse aufwarten kann.

So konnte MSI die Bauhöhe seines neuen 15,6-Zöllers weiter reduzieren, was ihn angenehm handlich macht. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus beeindruckend, dass es den Taiwanern gelungen ist, einen 99,9 Wh fassenden Akku in das Gehäuse zu integrieren. An dieser Stelle liegt aktuell das Limit, denn größere Stromspeicher dürfen nicht mit in eine Flugzeugkabine genommen werden. In Kombination mit den bald erscheinenden H-Prozessoren von Intels Core-Prozessoren der 10. Generation sollen so maximale Akkulaufzeiten ermöglicht werden. Genaue Angaben dazu machte MSI aber noch nicht. Als GPUs stehen verschiedene NVIDIA-Lösungen zur Verfügung, während Daten natürlich auf einer NVMe-SSD gespeichert werden.

Wenn wir bereits bei der Komponenten-Zusammenstellung sind: In die Vollen geht MSI nicht nur beim Akku, sondern auch beim Display. Das optional verfügbare TN-Panel besitzt die FullHD-Auflösung, also 1.920 x 1.080 Bildpunkte und kann mit sehr schnellen 300 Hz aufwarten. Gamer sollten also auf ihre Kosten kommen.

Als echter Eye-Catcher erweist sich die neue Mystic-Light-Beleuchtung. An der Vorderkante unterhalb der Handballenauflage wurde ein langer RGB-LED-Leuchstreifen integriert. MSI setzt auf eine neue Design-Sprache, die das GE66 Raider zwar deutlich als Gaming-Gerät positioniert aber dennoch vergleichsweise schlicht ausfällt. Im Kontrast dazu steht die Tastatur, denn jede Taste kann einzeln per RGB angesteuert werden.

Genau wie beim Schwester-Modell, dem GS66 Stealth, kommt auch beim GE66 Raider die neue Cooler-Boost-Trinity+-Kühlung zum Einsatz, die auf drei Kühlungseinheiten setzt, was eine besonders effiziente Abführung der Wärme ermöglichen soll. Darüber hinaus sollen besonders schlanke Lüfterblätter die Leistung steigern.

Wann das MSI GE66 Raider in den Handel kommt steht – genau wie der Preis - noch nicht fest. Zusätzlich wird MSI eine stark limitierte Version anbieten, die zusammen mit dem Designer Collie Wertz entworfen wurde und stark an die aktuelle Star-Wars-Thematik angelehnt ist.