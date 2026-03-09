Werbung

Das Entwicklerteam hinter der Open-Source-Router-Firmware OpenWrt hat mit Version 25.12.0 ein umfangreiches Update veröffentlicht. Die neue Version erweitert dabei die Hardwareunterstützung, modernisiert zentrale Systemkomponenten und führt eine neue Paketverwaltung ein. Insgesamt wurden seit der vorherigen Version mehr als 4700 Änderungen am Quellcode vorgenommen.

Ein zentraler technischer Wechsel betrifft die Paketverwaltung des Systems. Die bisher verwendete Lösung opkg wird durch den Paketmanager apk ersetzt. Der Wechsel erfolgt, weil die OpenWrt-Variante von opkg nicht mehr aktiv gepflegt wird, während sich apk kontinuierlich weiterentwickelt. Für Anwender bleibt der Umstieg weitgehend transparent, da sich nur wenige Paketnamen ändern. Die Entwickler stellen zudem ein Cheatsheet bereit, das die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Paketmanagern dokumentiert.

Parallel dazu erweitert die neue Version die Update-Mechanismen des Systems. Über die Weboberfläche LuCI steht nun eine integrierte Anwendung namens attended.sysupgrade zur Verfügung. Diese Funktion erstellt automatisch ein angepasstes Firmware-Image, das sämtliche aktuell installierten Pakete enthält. Das System integriert dabei vorhandene Erweiterungen direkt in das SquashFS-Dateisystem. Dadurch kann eine aktualisierte Firmware mit wenigen Schritten erzeugt und installiert werden, ohne dass zusätzliche manuelle Konfigurationsschritte notwendig sind.

Auch die Hardwareunterstützung wurde deutlich erweitert. OpenWrt unterstützt nun mehr als 2200 Geräte, darunter Router, Access Points und eingebettete Netzwerksysteme. Seit der Version 24.10 sind rund 180 neue Geräte hinzugekommen. Besonders erweitert wurde die Unterstützung für Plattformen mit Realtek-Chipsätzen, darunter mehrere Switch-SoCs mit Unterstützung für 10-Gigabit-Netzwerke. Zusätzlich wurden neue Hardwareplattformen integriert, etwa ein Build-Target für siflower-Systeme sowie zusätzliche Subtargets für Allwinner-F1C100- und F1C200s-Prozessoren. Ebenfalls neu unterstützt wird der Microchip-Switch-Chipsatz LAN969x.

Für bestehende Installationen von OpenWrt 24.10 ist ein Upgrade in vielen Fällen über das integrierte Werkzeug sysupgrade möglich. Dieses versucht, bestehende Systemkonfigurationen automatisch zu übernehmen. Die Entwickler empfehlen dennoch, vor einem Update ein vollständiges Backup der Konfiguration zu erstellen.

Mit der Veröffentlichung von Version 25.12.0 beginnt zudem der Zeitplan für das Supportende der Vorgängerversion. OpenWrt 24.10 wird noch etwa sechs Monate lang mit Sicherheitsupdates versorgt. Nach September 2026 endet die Unterstützung, sodass Anwender ihre Systeme rechtzeitig auf eine aktuellere Version umstellen sollten.