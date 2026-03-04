Werbung

Mit der FRITZ!Box 6825 4G erweitert FRITZ! sein Portfolio um einen kompakten Mobilfunkrouter für den flexiblen Einsatz zu Hause und unterwegs. Das Gerät bietet Internetzugang über 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 300 MBit/s und Uploadgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s. Durch das handliche Format (65 x 135 x 98 mm) will sich das Modell sowohl für den stationären Betrieb als auch für Reisen eignen, etwa im Camper oder in Ferienunterkünften.

Im Inneren arbeitet ein LTE-Advanced-Modem der Kategorie 6 gemäß 3GPP Release 10. Es unterstützt 2-fache Carrier Aggregation (2CC), wodurch zwei 4G-Frequenzbänder gebündelt werden können, um die verfügbare Bandbreite effizienter nutzen zu können. Die 2 x 2 MIMO-Technologie will dabei Stabilität und Datendurchsatz verbessern. Unterstützt werden zahlreiche FDD-Bänder, darunter 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32, sowie TDD-Bänder 38, 40 und 41. Zusätzlich ist ein UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung integriert. Die breite Frequenzabdeckung ermöglicht den Einsatz in vielen europäischen Netzen. Eine integrierte Ausrichthilfe soll die optimale Positionierung für bestmöglichen Empfang erleichtern.

Für die lokale Vernetzung steht Wi-Fi 6 im 2,4-GHz-Band mit bis zu 600 MBit/s zur Verfügung. Ergänzend ist ein Gigabit-LAN-Anschluss vorhanden, über den stationäre Geräte wie PCs, Fernseher oder Netzwerkkomponenten kabelgebunden angebunden werden können. Ein Nano-SIM-Slot dient zur Aufnahme der Mobilfunkkarte.

Erstmals setzt eine FRITZ!Box zudem auf USB-C zur Stromversorgung. Dadurch kann das Gerät nicht nur mit klassischen Netzteilen, sondern auch mit kompatiblen USB-C-Ladegeräten oder Powerbanks betrieben werden. Diese Lösung erhöht die Flexibilität im mobilen Einsatz und kann die Integration in bestehende Ladeinfrastrukturen erleichtern.

Als Betriebssystem kommt FRITZ!OS zum Einsatz. Es bietet Funktionen wie Mesh-Integration zur Erweiterung bestehender WLAN-Netzwerke, einen separaten Gastzugang, Zeitsteuerung für das Funknetz sowie umfangreiche Kindersicherungsoptionen mit Zeitbudgets, Filterfunktionen und Gerätesperren. Für abgesicherte Fernzugriffe stehen VPN-Verbindungen über WireGuard und IPSec bereit. Über MyFRITZ! kann der Router zudem aus der Ferne verwaltet werden.

Die FRITZ!Box 6825 4G lässt sich auch als Fallback-Lösung einsetzen. In Kombination mit einer weiteren FRITZ!Box für DSL-, Kabel- oder Glasfaseranschlüsse übernimmt sie im Störungsfall automatisch die Internetverbindung, sofern sie per WAN oder LAN eingebunden ist. Damit eignet sich das Modell als kompakte Backup-Lösung für Haushalte oder kleine Büros.

Mit Abmessungen von 65 x 135 x 98 mm bleibt das Gerät platzsparend und transportabel. Die FRITZ!Box 6825 4G ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129 Euro.