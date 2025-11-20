News
NEWS
3U 10 GbE ZFS NAS mit kurzer Tiefe

QNAP veröffentlicht das TS-h1655XeU-RP

QNAP veröffentlicht das TS-h1655XeU-RP
QNAP erweitert sein Angebot im Bereich kompakter Rackmount-Speicherlösungen um das TS-h1655XeU-RP, ein 3U-NAS mit kurzer Einbautiefe und einer Kombination aus hoher Kapazität, moderner Netzwerkanbindung und hardwarebeschleunigten Funktionen. Das System arbeitet mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero und stellt zwölf 3,5-Zoll-SATA-Schächte für große Datenvolumen bereit. Ergänzend verfügt es über vier rückseitig montierte E1.S/M.2-Steckplätze, die PCIe-NVMe-SSDs aufnehmen und für Cache-Beschleunigung, schnelle Speicherpools oder zusätzliche Netzwerkerweiterungen genutzt werden können.

Das Gehäuse misst lediglich 29,6 cm in der Tiefe, womit das Gerät besonders für enge Rack- und Edge-Umgebungen ausgelegt ist. Trotz der kompakten Bauform richtet sich die technische Ausstattung klar an professionelle Einsatzszenarien. Die Basis bildet ein Intel-Atom-Prozessor mit acht Kernen, der AES-NI-Verschlüsselungsbeschleunigung sowie Intel QuickAssist Technology für hardwareunterstützte Kompression bietet. Der Arbeitsspeicher lässt sich bis auf 64 GB erweitern und ist ECC-fähig, um Stabilität und Fehlerkorrektur auch unter hoher Last sicherstellen zu können.

Für den Netzwerkeinsatz stellt das NAS zwei 2,5-GbE-Ports und einen dedizierten 10-GbE-Port bereit. Über zwei zusätzliche PCIe-Gen-3-Steckplätze kann die Leistung weiter ausgebaut werden, etwa durch 25-GbE-Adapter für datenintensive Umgebungen. Die Unterstützung eines E1.S-zu-10-GbE-Moduls erlaubt zudem die Nutzung der rückseitigen NVMe-Slots zum Ausbau der Netzwerkbandbreite. Damit lässt sich das System flexibel an verschiedene Workloads anpassen, von Virtualisierung über zentrale Datenspeicherung bis hin zu Videoüberwachung.

Das eingesetzte ZFS-Dateisystem bietet Funktionen wie Selbstheilung, Inline-Deduplizierung und Kompression sowie SnapSync für Notfallwiederherstellung. Zudem ermöglicht die WORM-Option unveränderliche Datenablagen. Durch NVMe-SSDs können außerdem besonders leseintensive Anwendungen profitieren. Für den Dauerbetrieb ist das NAS mit redundanter Stromversorgung ausgestattet, um Ausfälle zu vermeiden und eine durchgehende Verfügbarkeit sicherzustellen.

Das TS-h1655XeU-RP ist ab sofort zu einem Preis von 3.299 Euro erhältlich und wird über den QNAP-Store sowie über weltweite Vertriebspartner angeboten.

Quellen und weitere Links

