AVM hat auf der ANGA COM mit dem Fritz!Repeater 1610 Outdoor auch erstmals einen eigenen WLAN-Repeater für den Außeneinsatz vorgestellt. Das Gerät will das Heimnetz in den Außenbereich erweitern und bringt dafür moderne Netzwerktechnik in einem wettergeschützten Gehäuse unter. Der Repeater ist gemäß IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich damit auch für den dauerhaften Einsatz im geschützten Außenbereich.

Um sowohl Strom als auch Netzwerkverbindung zur Verfügung zu stellen, nutzt der Fritz!Repeater 1610 Outdoor Power-over-Ethernet (PoE+) über ein einziges Kabel. Diese Technik kann die Installation erheblich vereinfachen, da kein separates Stromkabel erforderlich ist. Die Stromversorgung und Datenübertragung erfolgen gebündelt über die Ethernet-Leitung, was insbesondere in Außenbereichen mit begrenztem Zugang zu Stromquellen von Vorteil sein kann.

Technisch handelt es sich um einen Dualband-Repeater, der sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band nutzt. Über das 5-GHz-Band erreicht das Gerät theoretisch Übertragungsraten von bis zu 2.400 MBit/s, während über das 2,4-GHz-Band maximal 600 MBit/s möglich sind. Beide Frequenzbereiche arbeiten im Standard Wi-Fi 6.

Der Repeater selbst verfügt über einen 1-Gigabit-LAN-Port, der den Anschluss eines weiteren netzwerkfähigen Geräts per Kabel erlaubt. Damit eignet sich der Fritz!Repeater 1610 Outdoor nicht nur zur kabellosen Erweiterung des WLANs, sondern auch als feste Netzwerkbrücke für Geräte im Außenbereich. Das Gerät lässt sich zudem in ein bestehendes Fritz!-Mesh-System integrieren, kann aber auch mit Routern anderer Hersteller genutzt werden, sofern die Anbindung per LAN erfolgt.

Zur genauen Gestaltung des Gehäuses und der Anschlüsse hat AVM bisher keine Details veröffentlicht. Es ist denkbar, dass das Design an die Fritz!Box 6860 5G angelehnt ist, da die technischen Spezifikationen weitgehend übereinstimmen, abgesehen vom fehlenden Mobilfunkmodem beim Repeater.

Ebenfalls Informationen zu Preis und Verfügbarkeit des Fritz!Repeater 1610 Outdoor liegen derzeit noch nicht vor. AVM hat angekündigt, diese zu einem späteren Zeitpunkt bekanntzugeben.