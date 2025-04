Werbung

Synology stellt mit der DiskStation DS925+ ein neues leistungsstarkes NAS-System für professionelle Anwender vor, das hohe Performance mit kompakter Bauweise kombiniert.

Im Zentrum des Systems steht ein Quad-Core-Prozessor, der in Verbindung mit bis zu 32 GB DDR4 ECC-Speicher eine stabile Plattform für anspruchsvolle Serveranwendungen bieten will. Die DS925+ ist serienmäßig mit zwei 2,5-GbE-Netzwerkanschlüssen ausgestattet, die sich via Link Aggregation zu einer Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s kombinieren lassen. Damit wird eine deutlich höhere Netzwerkleistung als bei klassischen Gigabit-Anbindungen erreicht, was gerade bei datenintensiven Anwendungen wie der Videobearbeitung oder Virtualisierungs-Backups einen spürbaren Unterschied machen kann.

Für schnelle Speicherzugriffe verfügt die DS925+ über zwei integrierte M.2-NVMe-Steckplätze, die entweder als Cache zur Beschleunigung der IOPS oder – erstmals in dieser Produktklasse – auch als eigenständige All-Flash-Speicherpools konfiguriert werden können. Durch diese Option lassen sich besonders reaktionsschnelle Dateifreigaben oder Datenbanken realisieren, ohne zusätzliche Einschübe zu belegen.

Die interne Speicherkapazität der DS925+ ist auf vier Laufwerkseinschübe ausgelegt, die 3,5- oder 2,5-Zoll-SATA-HDDs oder -SSDs aufnehmen. Zur Erweiterung der Speicherkapazität lässt sich das System mit der neuen 5-Bay-Erweiterungseinheit DX525 verbinden. Dadurch erhöht sich die maximale Rohkapazität auf bis zu neun Laufwerke. Diese Skalierbarkeit soll die DS925+ zu einer zukunftssicheren Lösung machen, die auch mit dem Datenwachstum eines Unternehmens mitwachsen kann.

Ein besonderes Augenmerk legt Synology auf die Systemzuverlässigkeit und Kompatibilität: Das Gerät soll über 7.000 Stunden lang im Zusammenspiel mit den hauseigenen Synology HAT3300- und HAT5300-Festplatten getestet worden sein. Nutzer sollen so von optimal abgestimmter Hardware und Software profitieren sowie von der Stabilität der DSM-Plattform.

DSM selbst stellt eine Vielzahl produktiver Tools zur Verfügung. Mit Synology Drive lassen sich Daten über mehrere Geräte hinweg synchronisieren, inklusive umfassendem Versionsverlauf und mobilem Zugriff. Die Active Backup Suite ermöglicht die zentrale Sicherung von Windows-Clients, virtuellen Maschinen und Microsoft 365 oder Google Workspace-Konten. Auch im Bereich der Videoüberwachung will die DS925+ mit der Surveillance Station überzeugen, die bis zu 40 IP-Kameras unterstützt und moderne Analysefunktionen wie Bewegungserkennung oder Kennzeichenerkennung integriert.

Die DiskStation DS925+ ist ab dem 7. Mai 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei autorisierten Synology-Fachhändlern erhältlich.