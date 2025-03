Werbung

QNAP hat mit dem QSW-2104-2T-R2 einen neuen unmanaged Switch vorgestellt, der vier 2,5-GbE-Ports und zwei 10-GbE-Ports bereitstellt. Damit will sich das Gerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke in Haushalten und kleinen Büros eignen, aber auch insbesondere für Anwendungen wie Gaming, hochauflösendes Streaming oder die Übertragung großer Datenmengen. Der Switch unterstützt den NBASE-T-Standard und kann Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s verarbeiten, wodurch er flexibel in bestehende Netzwerke integriert werden kann.

Der QSW-2104-2T-R2 verfügt über eine Gesamtschaltleistung von bis zu 60 Gbit/s und unterstützt 12KB Jumbo Frames sowie IEEE 802.3x Flow Control, um Paketverluste minimieren zu können und die Effizienz bei datenintensiven Aufgaben weiter zu verbessern. Durch die 4K MAC-Adresstabelle soll eine präzise Datenübertragung sichergestellt werden, sodass mehrere Geräte gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit arbeiten können. Eine integrierte Erkennung von Netzwerkschleifen will Blockierungen verhindern und soll betroffene Ports automatisch sperren können, um einen stabilen Betrieb des Netzwerks zu gewährleisten.

Die Installation erfordert laut QNAP keine manuelle Konfiguration, da der Switch Auto-Negotiation unterstützt und automatisch die optimale Übertragungsgeschwindigkeit für angeschlossene Geräte bestimmen kann. Bestehende Netzwerkkabel wie CAT 5e oder CAT 6 können für 2,5-GbE- oder 10-GbE-Verbindungen weiterverwendet werden, wodurch der Upgrade-Aufwand minimiert werden soll.

Das kompakte Desktop-Design des QSW-2104-2T-R2 ist lüfterlos und soll für eine effiziente Wärmeableitung sorgen, wodurch das Gerät aber unter anderem auch geräuschlos arbeitet. Dank energieeffizienter EEE-Funktionen soll die Leistungsaufnahme optimiert worden sein, während die Zertifizierung der Klasse B geringe elektromagnetische Störungen garantieren möchte. Diese Eigenschaften sollen den Switch besonders geeignet für Umgebungen machen, in denen ein zuverlässiges und leises Netzwerk gefragt ist.

Der QSW-2104-2T-R2 ist ab sofort für 145 Euro erhältlich.