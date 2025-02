Werbung

QNAP hat sein Portfolio an NAS-Produkten mit kurzer Tiefe für Edge Speicher erweitert. Das neue 1U-Rackmount-NAS mit 4 Einschüben und 2,5 GbE TS-h765eU verfügt über eine kürzere Gehäusetiefe (292,1 mm / 12 Zoll) und will sich damit perfekt für kleine Medienschränke und wandmontierte Netzwerk-Racks in Büroumgebungen mit begrenztem Platzangebot oder in der Industrie eignen.

Das TS-h765eU ist zudem ein langfristiges Liefermodell bis 2031, was es zu einer zuverlässigen NAS-Wahl für Unternehmen machen soll, die langfristige Projekte oder Implementierungen an mehreren Standorten planen.

Das TS-h765eU kombiniert dabei robuste Leistung, Multitasking-Fähigkeiten und E/A-Erweiterbarkeit, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht werden zu können. Es ist mit dem neuesten Intel Atom x7405C Quad-Core Prozessor (bis zu 3,4 GHz) ausgestattet, unterstützt integriertem 8 GB DDR5 Arbeitsspeicher, welcher erweiterbar auf bis zu 16 GB ist (In-Band ECC), verfügt über zwei 2,5 GbE Ports und bietet vier 3,5-Zoll SATA Festplatteneinschübe sowie drei E1.S/M.2 PCIe NVMe Steckplätze für die Installation von E1.S/M.2 2280 SSDs zur Verbesserung der Lese-/Schreibleistung oder ein Upgrade auf 10 GbE mit E1.S Netzwerkmodulen. Mit dem ZFS-basierten QuTS hero Betriebssystem will das TS-h765eU zudem Datenintegrität, Unveränderlichkeit mit WORM Schutz und Datenreduktion bieten.

Der integrierte USB 3.2 Gen 1- Port ermöglicht daneben den Anschluss eines QNAP Short-Depth USB JBOD TR-004U an das TS-h765eU für zusätzliche Datenspeicherung und -sicherung. Die Unterstützung von E1.S SSDs (Bauhöhen 5.9/9,5/15mm) will außerdem die Zukunftsfähigkeit sicherstellen, da diese mit einer höheren Speicherdichte, Power Loss Protection (PLP), Hot-Swap Unterstützung und eine verbesserten Wärmeableitung daherkommen.

Das QNAPs TS-h765eU 4-Bay Rackmount-NAS ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung 899 Euro verfügbar.