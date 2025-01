Werbung

QNAP hat die Betaversion von Hybrid Backup Center vorgestellt, einer SaaS-Plattform, welche die Sicherungsverwaltung optimieren und zentralisieren will. Über eine einheitliche Benutzeroberfläche will Hybrid Backup Center Anwendern die effiziente Verwaltung von Hybrid Backup Synchronisationsaufgaben über mehrere QNAP NAS an verschiedenen Standorten hinweg ermöglichen.

Die Lösung zielt vor allem auf Unternehmen mit umfangreichen NAS-Implementierungen und will eine nahtlose Kontrolle über komplexe Sicherungsvorgänge bieten. Daneben will Hybrid Backup Center auch den IT-Bedarf reduzieren und den Datenschutz erhöhen sowie die Zuverlässigkeit durch eine vereinfachte Umsetzung der 3-2-1 Sicherungsstrategie verbessern.

Mit Hybrid Backup Center lassen sich 1-zu-N oder N-zu-1 Sicherungs-/Synchronisationsaufträge zentral verwalten sowie mehrere Sicherungsaufgaben planen und Daten wiederherstellen. Diese Sicherungs-/Wiederherstellungsaufträge über mehrere QNAP-NAS-Geräte lassen sich laut QNAP im Dashboard auch in Echtzeit überwachen und protokollieren. So sollen Daten auf dem lokalen Speicher, in Cloud-Diensten (einschließlich QNAP-gehosteten myQNAPcloud Storage) oder Remote-Servern (über RTRR, Rsync, FTP und CIFS/SMB Protokolle) gesichert, wiederhergestellt oder synchronisiert werden können.

Eine dynamische, benutzerfreundliche Topologie Ansicht will dem Anwender zudem eine einfache Visualisierung der gesamten Backup-Infrastruktur ermöglichen. Die Funktion soll einen vollständigen Überblick über alle angeschlossenen NAS-Geräte, Sicherungsziele und den Auftragsstatus ermöglichen. Daneben beherrscht das Hybrid Backup Center auch Versionierung und Aufbewahrung, um etwa Sicherungsversionen nach Anzahl oder Tagen vorzuhalten.

Für weitere Informationen über Hybrid Backup Center ist es möglich, sich für das Beta-Testprogramm zu bewerben.