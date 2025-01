Werbung

Im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit AVM zu bewerben. Gesucht wurden fünf Tester für die AVM FRITZ!Box 5690 Pro. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die wir jetzt bekannt geben möchten.

Als Router stellt die AVM FRITZ!Box 5690 Pro einmal 2.5GbE, der auch als WAN-Port dienen kann, und viermal Gigabit-Ethernet bereit. Drahtlos kommuniziert die FRITZ!Box 5690 Pro über ein Tri-Band mit 2,4, 5 und 6 GHz per WiFi 7, das eine kombinierte WLAN-Bandbreite von fast 18,5 GBit/s verspricht und die Box zu einer der schnellsten überhaupt macht. Das 2,4-GHz-Band kommuniziert per Wi-Fi 6. Natürlich werden die üblichen Sicherheitsfunktionen und Verschlüsselungen wie WPA3/WPA2 unterstützt und auch ein Mesh lässt sich in von AVM gewohnter Weise aufbauen.

Außerdem hat die neueste WLAN-Generation einige Tricks gelernt, um das WLAN-Erlebnis zu perfektionieren: Multi-Link-Operation (MLO) ermöglicht WiFi-7-Geräten auf mehreren Frequenzbändern gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen. Mit dem Punctured Mode können Störungen umschifft werden, wobei sich die FRITZ!Box ganz automatisch um die beste Verbindung kümmert. Natürlich werden bewährte Standards wie WiFi 6, WLAN AC und N für volle Kompatibilität unterstützt.

Darüber hinaus ist die AVM FRITZ!Box 5690 Pro eine Telefon-Zentrale und ermöglicht das Verbinden von bis zu sechs DECT-Schnurlostelefonen. Anrufbeantworter, Fax-Funktion, Telefonbuch, Rufumleitung, SIP-Konformität – all das gehört ebenfalls zum Funktionsumfang. Sogar als Smart-Home-Zentrale mit bis zu 50 Geräten, die per DECT ULE eingebunden werden, kann die kleine Box fungieren. Darüber hinaus können bis zu 40 ZigBee-Geräte angesteuert werden.

All diese Funktionen können über die FRITZ!OS-Oberfläche eingebunden und gesteuert werden. Eigene Apps für die Telefonie oder die Smart-Home-Funktionalität stehen ebenfalls zur Verfügung. Über den USB-3.1-Anschluss können für FRITZ!NAS und den FRITZ!-Mediaserver externe Festplatten verbunden und so im gesamten Heimnetz verfügbar gemacht werden.

Die AVM FRITZ!Box 5690 Pro misst 268 x 165 x 75 mm. Laut Hersteller hat sie eine mittlere Leistungsaufnahme von 12 W. Dies hängt jedoch im Wesentlichen davon ab, wie viele Funktionen aktiv genutzt werden und ob beispielsweise das WLAN- und DECT-Netz im Eco-Modus betrieben werden oder nicht. Das dürfen die späteren Lesertest-Teilnehmer natürlich selbst herausfinden!

Die technischen Daten der AVM FRITZ!Box 5690 Pro in der Übersicht Modell AVM FRITZ!Box 5690 Pro Straßenpreis ab 369 Euro Homepage www.avm.de Technische Daten Internet - FTTH über GPON oder AON

- VDSL- oder ADSL-Anschluss

- Super-Vectoring (35b) bis 300 MBit/s

- Vectoring (Full Vectoring) bis 100 MBit/s

- Unterstützt VDSL Long Reach

- Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP

- Unterstützt IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie

- Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe

- Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec) WAN 1x SFP (bis 1 GBit/s)

1x RJ45 für DSL bis Super Vectoring (35b)

1x 2,5 GBit/s (alternativ im LAN-Mode) LAN 4x Gigabit-Ethernet

1x 2,5 GBit/s (alternativ im WAN-Mode) Telefonie - DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte

- 1x RJ11 oder TAE-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax WLAN - WLAN BE (Wi-Fi 7) mit bis zu 11.53 GBit/s (6 GHz)

- WLAN BE (Wi-Fi 7) mit bis zu 5,76 GBit/s (5 GHz)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 1,2 GBit/s (2,4 GHz)

- 4x4 (2,4 GHz), 4x4 (5 GHz), 4x4 (6 GHz) mit MU-MIMO

- ab Werk mit aktivierter WPA2/WPA3-Verschlüsselung

- WLAN-Gastzugang Anschlüsse 4x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)

1x SFP (bis 1 GBit/s)

1x DSL-Anschluss

1x USB 3.2 Gen1 für Speicher und Drucker

1x RJ11 oder TAE-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax Abmessungen (B x H x T) 268 x 170 x 75 mm Lieferumfang FRITZ!Box 5690 Pro

Netzteil

4 m langes Glasfaserkabel

4 m langes DSL-Anschlusskabel

FRITZ!SFP-AON-Transceiver

FRITZ!SFP-GPON-Transceiver

1,5 m langes LAN-Kabel

Installationsanleitung

Regulär kostet die AVM FRITZ!Box 5690 Pro knapp 369 Euro. Fünf unserer Leser dürfen das neuste Router-Flaggschiff im Rahmen eines Lesertests nun kostenlos auf Herz und Nieren testen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase. Hinweis: Der Versand der fünf Geräte kann erst ab dem 6. Januar erfolgen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Nemetron", "mtheis1987" und "nord-rider" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzwerk-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 19. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. Januar 2025

Testzeitraum bis 16. Februar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von AVM sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum