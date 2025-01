Werbung

Mit der FRITZ!Box 6860 5G bietet AVM eine neue Lösung für schnelles Mobilfunkinternet mit WLAN-Hotspot und Telefonie, die sich sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzen lassen kann. Die FRITZ!Box 6860 5G beherrscht sowohl 5G Stand Alone (SA) als auch 5G Non Standalone (NSA) sowie die gängigen Mobilfunktechnologien 4G und 3G. Durch die Unterstützung zahlreicher Mobilfunkfrequenzen, inklusive zukünftiger Frequenzen (n75, n76, n77), will sie für die Netzanforderungen der nächsten Jahre bestens vorbereitet sein. Vier eingebaute Mobilfunkantennen sollen zudem schnelle und stabile Verbindungen auf allen unterstützten Frequenzen gewährleisten.

Über die reichweitenstarke WiFi-6-Technologie will die FRITZ!Box den 5G- und 4G-Datendurchsatz von bis zu 1,3 GBit/s optimal im Heimnetz verteilen können. Mittels dem integrierten Gigabit-LAN-Port können daneben weitere Geräte angebunden werden. Das mitgelieferte Power-over-Ethernet-(PoE)-Netzteil sorgt gleichzeitig für die Stromversorgung und ein Nano-SIM-Slot ermöglicht eine flexible Mobilfunknutzung.

Das Gehäuse der FRITZ!Box 6860 5G soll laut AVM speziell für den flexiblen Einsatz sowohl drinnen als auch draußen entwickelt worden sein. Im Außenbereich soll die IP54-Zertifizierung Schutz vor Spritzwasser gewährleisten, was die FRITZ!Box unter anderem besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen machen kann. Zwei Gehäuseadapter (rot für innen, weiß für außen) sorgen für eine einfache Anpassung an den Einsatzort. Bei einer Außeninstallation kann die FRITZ!Box 6860 5G über den LAN-Anschluss am mitgelieferten PoE-Netzteil zudem mit einem FRITZ!Repeater oder der FRITZ!Box 4050 kombiniert werden, um die WLAN- und DECT-Versorgung im Innenbereich zu verbessern.

An der FRITZ!Box 6860 5G können bis zu sechs schnurlose Telefone und darüber hinaus über den internen SIP-Registrar zehn IP-Telefone genutzt werden. Die Telefonie erfolgt über die Mobilrufnummer der SIM-Karte mittels VoLTE/VoNR oder alternativ über VoIP/SIP. Nachrichten können außerdem per E-Mail weitergeleitet werden. Auch Türsprecheinrichtungen lassen sich über DECT oder IP/SIP anbinden. Viele weitere Smart-Home-Geräte, wie die intelligenten Steckdosen oder smarten Heizkörperregler von FRITZ! lassen sich ebenfalls über DECT integrieren.

Die FRITZ!Box 6860 5G ist ab sofort für 489 Euro (UVP) erhältlich.