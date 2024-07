TP-Link bringt WiFi-7 in die Mittelklasse

Bereits seit Januar dieses Jahres bietet TP-Link seine WiFi-7-zertifizierten Router und Mesh-Systeme an. Nun erweitert der Hersteller sein WiFi-7-Portfolio um den Deco BE65, der erschwinglicher als die bisher am Markt verfügbaren High-End-Modelle sein soll.

Allein oder in Kombination mit weiteren Access-Points realisiert der Deco BE65 Übertragungsraten von bis zu 9.214 Mbps. Dabei unterstützt er Multi-Link-Operation, um den Durchsatz erhöhen zu können, die Latenzzeit zu verringern und die Zuverlässigkeit zu verbessern, sowie 320-MHz-Kanäle zur effektiven Verdopplung der Bandbreite.

Der ebenfalls verfügbare Deco BE65-5G erweitert die Grundfunktionalität zudem noch um 5G-Konnektivität, wodurch Nutzer auch abseits von traditionellen Breitbandanschlüssen – zum Beispiel im Ferienhaus – die maximalen Geschwindigkeiten des 5G-Netzwerks auch im lokalen WLAN nutzen können.

Dank TP-Links Mesh-Technologie will der Deco BE65, gegebenenfalls in Kombination mit weiteren Access-Points, auch große und verwinkelte Wohnflächen zuverlässig und stabil mit schnellem WLAN abdecken können. Stationäre Desktop-PCs, Spielkonsolen oder der 4K-TV, die lieber via LAN mit dem Internet verbunden werden, können über vier beziehungsweise drei 2,5-Gbit/s-Ethernet-Ports verbunden werden.

Die integrierte MLO-Technologie will die kombinierte drahtlose und drahtgebundene Backhaul-Aggregationsrate des Systems erhöhen, den Gesamtdurchsatz verbessern und die Latenzzeit verringern, was zudem auch eine breitere Abdeckung mit stabileren und zuverlässigeren Verbindungen bedeuten kann.

Der Deco BE65 und der Deco BE65-5G wollen zudem die Verbindung mit verschiedenen Access Points mit integrierter KI verbessern. So soll diese die Signalstärke aller Geräte im Netzwerk und die aktuellen Netzwerkbedingungen automatisch überwachen, um basierend auf diesen Erkenntnissen unter anderem den jeweils besten Access Point zu finden und das Timing des Wechsels zwischen den Access Points zu optimieren.

Der Deco BE65 ist ab sofort zu einem UVP von 349 Euro (1 x Router) bzw. 699 Euro (2er-Kit) erhältlich. Der Deco BE65-5G kann ebenfalls ab sofort zu einem UVP von 599 Euro geordert werden.