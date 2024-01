ASUS kündigt mobilen Tri-Mode-Router RT-AX57 Go an

ASUS hat den mobilen Tri-Mode-Router RT-AX57 Go vorgestellt. Das Dual-Band-Modell, das WiFi 6 mit bis zu 3.000 Mbps unterstützt, will Tri-Mode-Konnektivität sowohl für unterwegs, am Arbeitsplatz wie auch zu Hause verfügbar machen. Dabei richtet sich das Gerät vor allem an Vielreisende, die gerne in Situationen kommen, in denen kein WiFi verfügbar ist.

Das Gerät bietet unter anderem 4G- und 5G-Mobil-Tethering, einen öffentlichem WLAN-Modus (WISP), Router-Modus, abonnementfreie Sicherheit und mehreren VPN-Funktionen. Mit einer Unterstützung von 160-MHz-WiFi-Kanälen soll der RT-AX57 Go außerdem bis zu 70 Geräte unterstützen können, was seine Kapazität im Vergleich zu früheren Modellen laut Hersteller vervierfacht.

Benutzer können sich mit dem 4G- oder 5G-Mobilfunk-Hotspot ihres Telefons verbinden, indem sie es an den USB-WAN-Port des Routers anschließen und so eine Verbindung herstellen, wenn das verfügbare WLAN etwa zu langsam oder nicht verfügbar ist, beispielsweise auf einem Campingplatz.

Sollte das öffentliche WLAN eines Wireless Internet Service Providers (WISP) genutzt werden, lässt sich mit dem Gerät ein privater Hotspot mit erhöhter Sicherheit einrichten. Alternativ kann der RT-AX57 Go auch als herkömmlicher Router oder Access Point für ein größeres Haus oder eine kleine Wohnung verwendet werden. Durch die AiMesh-Unterstützung sollen die Benutzer die WiFi-Abdeckung zudem einfach erweitern können, indem sie andere kompatible Router zum Mesh-Netzwerk hinzufügen. Das alles soll sich mit der ASUS Router Mobile App schnell und benutzerfreundlich einrichten und verwalten lassen.

Der ASUS RT-AX57 Go ist außerdem mit einigen Schutzfunktionen ausgestattet. Dazu gehört etwa die abonnementfreie Netzwerksicherheit mit AiProtection Classic (von Trend Micro) welche den Schutz von Geräten und persönlichen Daten vor Internetbedrohungen sicherstellen möchte. Mit dem Security Scan sollen Benutzer außerdem in der Lage sein, mit nur einem Klick die Integrität ihres Netzwerks überprüfen zu können, mit einer anschließenden Zusammenfassung und Diagnosen, um mögliche Probleme sofort zu beheben.

Der ASUS RT-AX57 Go ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 114,95 Euro im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.