QNAPs TS-855X-8G richtet sich an Enthusiasten

Von NAS-Spezialist QNAP wurde nun ein neues High-End-Modell für die gehobenen Ansprüche dem Sortiment hinzugefügt. Der TS-855X-8G bietet als Highlights sechs 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerksschächte, dazu insgesamt drei RJ45-Ports, darunter sogar einmal mit 10 GBit/s sowie auch zwei M.2-M-Key-Steckplätze mit einer Anbindung mittels PCIe 3.0 x4. Der TS-855X-8G zeichnet sich jedoch auch dafür aus, für die Virtualisierung geeignet zu sein.

Als Herzstück setzt QNAP beim TS-855X-8G auf den Intel Atom C5125 aus dem Server-Segment, stammend aus dem zweiten Quartal 2022. Dieser stellt acht Effizienz-Kerne bereit, die mit einer Taktfrequenz bis 2,8 GHz arbeiten können. Zwar kann der Atom C5125 bis zu 256 GB DDR4-Speicher mit maximal 2.933 MHz adressieren, QNAP jedoch belässt es bei höchstens 128 GB RAM. In den vier verfügbaren DDR4-UDIMM-Speicherbänken lassen sich demnach bis zu 32-GB-Module einsetzen und das optional auch inklusive ECC. Ab Werk sind jedoch lediglich 8 GB RAM verbaut, die für den Anfang durchaus ausreichen können. Hinzu kommt ein 5 GB großer Flash-Speicher für QNAPs NAS-Betriebssystem.

Für den wichtigen Storage-Speicher bietet der TS-855X-8G nicht nur sechs Bays für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke, sondern auch zwei 2,5-Zoll-Bays. Natürlich wird hierbei SATA 6GBit/s unterstützt. Doch auch im inneren des NAS kann der Erwerber System-Erweiterungen vornehmen. Für bis zu zwei PCIe-3.0-x4-Karten bietet das verbaute Mainboard entsprechende Steckplätze an, mit denen sich auch 25-GBit/s-Interfaces realisieren lassen. Auf dem Mainboard sind darüber hinaus auch zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit einer Anbindung bis PCIe 3.0 x4 anzutreffen.

Wie es sich für einen NAS nunmal gehört, spielt auch die Netzwerkanbindung eine große Rolle. Auf der Rückseite hat QNAP nämlich zwei LAN-Ports mit 2,5 GBit/s angebracht. Deutlich erfreulicher ist der ebenfalls vorhandene 10-GBit/s-LAN-Port, der eben den vierfachen Datendurchsatz schafft. Aber auch zwei USB-3.2-Gen1-Ports, und einmal USB 2.0 sind hinten vorhanden. An der Gehäusefront befindet sich ein weiterer USB-3.2-Gen1-Port. Der Atom-Prozessor wird intern von einem 90-mm-Lüfter gekühlt. Für das Gehäuse selbst hat QNAP allerdings auch noch zwei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 80 mm verbaut. Diese agieren jedoch nicht dauerhaft mit voller Drehzahl, sondern werden laut QNAP mittels Smart-Funktion gesteuert.

Bei den Netzwerk-Features wird auch VLAN und Port Trunking erwähnt und sorgen somit für hohe Flexibilität. Die verbauten Laufwerke lassen sich in diversen RAID-Leveln einbinden. QNAP nennt hierbei die RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 50. Auch JBOD wird von offizieller Seite her unterstützt. Als Betriebssystem kommt das eigene QTS in der Version 5.0.1 zum Einsatz. Es ist jedoch auch möglich, das auf ZFS basierte QuTS-Hero-Betriebssystem zu verwenden. Letzteres bietet eine gesteigerte Zuverlässigkeit und Datenintegrität.

Der QNAP TS-855X-8G ist derzeit nur sehr schwer zu bekommen, doch das kann sich in den nächsten Wochen ändern. Der Preis beläuft sich derzeit auf mindestens 1.785 Euro und ist somit ohne Laufwerke bereits ein stolzer Preis. Im Gegenzug bekommt man dafür ein sehr leistungsstarkges NAS, das sich noch ordentlich erweitern lässt und eigentlich keine Wünsche übrig lässt.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller QNAP Modell TS-855X-8G Prozessor Intel Atom C5125 (TDP: 50W)

8 Kerne/Threads (Effizienz-Kerne)

2,80 GHz (Arbeits-)Speicher 8 GB DDR4-UDIMM 2.933 MHz

3 freie Slots (4 insgesamt),

max. 128 GB RAM (4x 32 GB, ECC-Unterstützung)

5 GB Flash-Speicher (Dual Boot OS-Schutz) Interne Anschlüsse 6x SATA3 6GBit/s 3,5"/2,5" HDD/SSD

2x SATA3 6GBit/s 2,5" SSD

2x M.2 M-Key PCIe 3.0 x4

2x PCIe 3.0 x4 (max. 150 x 68,9 x 18,76 mm Kartengröße) Externe Anschlüsse Hinten:

2x 2,5 GBit-LAN (RJ-45)

1x 10 GBit/s-LAN (RJ-45)

2x USB 3.2 Gen1 (Typ-A)

1x USB 2.0

2 x PCIe-Erweiterungsslots



Vorne:

1x USB 3.2 Gen1 (Typ-A) RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD Lüfter 1x 90 mm (CPU)

2x 80 mm (Gehäuse)

Smart-FAN-Unterstützung Leistungsaufnahme 75,79 W (Betrieb) Maße (H x B x T) 292,9 mm x 231,9 mm x 319,8 mm Gewicht 8,5 kg (netto), 10,11 kg (brutto) Besonderheiten QTS 5.0.1, 308 TB max. Storage-Pool, 128 max. Anzahl Pools, 250 TB max. Volume-Größe, 128 max. Anzahl Volumes, SCSI LUN, RAID Hot Spare, VLAN, DHCP, DDNS, Port Trunking, IPv4/IPv6

Preis (UVP) ab 1.785 Euro Herstellergarantie 3 Jahre

Lieferumfang QNAP TS-855X-8G

Kurzanleitung

2x LAN-Kabel

32x Flachkopfschrauben (3,5")

24x Flachkopfschrauben (2,5")

2x M.2-Kühler

Stromkabel