Das Jahr 2023 wird das Zeitalter des neuen WiFi-7-Standards, der die kabellose Netzwerkverbindung auf das nächste große Level hieven wird. Einer der namhaften Hersteller von WLAN-Produkten ist natürlich auch TP-Link. Sowohl für den Heimgebrauch mit den Archer-Produkten als auch für das Business-Umfeld mit der Omada-Serie stellt der chinesische Hersteller auf der CES 2023 einige Produktneuheiten vor.

Bleiben wir zunächst bei den neuen Archer-Modellen für den Heimgebrauch. So wurde der Archer BE900 gänzlich neu designt und erinnert an eine Sanduhr. Doch auf lange Wartezeiten muss sich der Käufer laut TP-Link bei Weitem nicht einstellen. Per Quad-Band-Verfahren bringt der Archer BE900 ein 2,4-GHz-Frequenzband bis 1.376 MBit/s, gleich zwei 5-GHz-Bänder mit jeweils 5.760 MBit/s sowie das große 6-GHz-Band mit einer Bandbreite bis 11.520 MBit/s mit und kann kombiniert mit bis zu 24 GBit/s Durchsatz funken. Dafür sollen die zwölf verbauten, internen Antennen sorgen. Auf der Rückseite des Archer BE900 wurden von TP-Link gleich zwei 10-GBit/s-WAN/LAN-Ports, jeweils einmal als RJ45- und SFP+-Ausführung, für den Datenfluss hinterlassen. Hinzu kommen die vier LAN-Ports mit bis zu 2,5 GBit/s Durchsatz.

Unterhalb des Archer BE900 wird es außerdem noch den Archer BE800 sowie den BE550 mit einer Tri-Band-WiFi-7-Lösung geben. Der Archer BE800 soll als Easy-Mesh-Router fungieren und kommt bis auf 19 GBit/s. Immerhin noch 9,3 GBit/s sind hingegen mit dem kleineren Archer BE550 drin.

Mit dem Archer GE800 stellte TP-Link außerdem einen Gaming-Router mit WiFi-7-Unterstützung vor. Angetrieben wird dieser von einer 2,2 GHz schnellen Quad-Core-CPU und kommt auf bis zu 18 GBit/s WLAN-Datendurchsatz. Dafür sorgen die drei Frequenzbänder mit 1.376 MBit/s bei 2,4 GHz, 5.760 MBit/s bei 5 GHz und schließlich 11.520 MBit/s mit 6 GHz. Zu den Anschlüssen des Archer GE800 zählen einmal 10 GBit/s-LAN (RJ45), einmal 10 GBit/s als SFP+, zweimal 2,5 GBit/s LAN sowie viermal 1 GBit/s LAN. Ergänzend kommen schließlich noch jeweils ein USB-3.2-Gen1- und USB-2.0-Anschluss hinzu.

Omada EAP770 und 780 für Business-Anwendungen

Und auch für den professionellen Bereich stellt TP-Link nun den EAP770 und EAP780 aus der Omada-Serie vor. Der EAP780 ist hierbei natürlich das größere Modell und liefert einen weitaus höheren WLAN-Durchsatz. Die Tri-Band-WiFi-7-Lösung wird von TP-Link mit bis zu 22 GBit/s angegeben. Mit 2,4 GHz geht es bis auf 1.376 MBit/s hinauf und mit 5 GHz sind gleich bis zu 8.640 MBit/s drin. Hinzu kommen die 11.520 MBit/s auf dem 6-GHz-Band. Zu den Anschlüssen zählen gleich zwei 10-GBit/s-RJ45-Ports mit PoE++-Unterstützung (Power over Ethernet, 802.3bt).

Doch auch mit dem kleineren EAP770 sind schnelle WiFi-7-Verbindungen bis 11 GBit/s gesamt drin. Die Transferraten sind bei den drei Bändern jeweils entsprechend halbiert. Demnach reicht auch lediglich ein 10-GBit/s-LAN-Port. Auch hier wird natürlich PoE++ unterstützt, sodass lediglich ein Netzwerkkabel für die Stromversorgung und für den Datentransfer genügt. Angesteuert werden können die beiden neuen WiFi-7-Access-Points mit dem Omada-Controller.

Wahlweise bietet TP-Link mit dem OC200 und OC300 einen Hardware-Omada-Controller an, doch alternativ bieten sich die Cloud-Variante oder auch der Software-Omada-Controller an, um die Einstellungen für das Business-WLAN vorzunehmen.

Generell hat TP-Link keine Preise und auch keine Informationen zur Verfügbarkeit hinterlassen.