AVM hat jetzt gleich für sieben FRITZ!Boxen eine neue Labor-Version veröffentlicht. Somit sollte das FRITZ!OS 7.50 nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Neben der FRITZ!Box 7590 AX haben die 7590 sowie die 7530 AX und die 6690 Cable, bzw. 6591 eine neue Beta-Version der Firmware erhalten. Außerdem steht die Aktualisierung für die FRITZ!Box 6660 bereit. Das Update bringt neben diversen Verbesserungen auch zahlreiche Problembehebungen mit sich.

Unter anderem kann nun bei den genannten FRITZ!Boxen die SmartHome-Funktion “zufällig schalten“ über Tagesgrenzen hinweg zuverlässig genutzt werden. Zusätzlich konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass fälschlicherweise eine Netzwerkschleife erkannt wurde. Dies ist mit der neuen Aktualisierung nicht mehr der Fall. Außerdem hat AVM diverse kleinere Korrekturen an der Benutzeroberfläche der Router vorgenommen. Dass DECT/Smarthome-Anmeldevorgänge, die über die Benutzeroberfläche gestartet werden, nicht über die Fon-LED angezeigt werden, ist ebenfalls Geschichte.

Des Weiteren wurde die Stabilität der FRITZ!Boxen allgemein verbessert. Weitere Informationen und den kostenlosen Download der neuen Version des experimentellen AVM-Betriebssystems FRITZ!Labor finden sich hier. Während des Updatevorgangs blinkt die Leuchtdiode “Info” bei der FRITZ!Box. Sobald diese erloschen ist, wurde das Update erfolgreich abgeschlossen.

Ihr Hardwareluxx-Team



Einen ausführlichen Test sowohl von der AVM FRITZ!Box 5590 Fiber als auch der 6690 Cable gibt es hier. Zu den positiven Aspekten der 5590 Fiber zählt unter anderem die direkte Anbindung an das Glasfasernetz sowie die aufgeräumte und umfangreiche Benutzeroberfläche. Dies gilt ebenfalls für die 6690 Cable, wobei hier natürlich eine direkte Anbindung an das Kabelnetz erfolgt. Aufgrund des Router-Freiheitsgesetzes, das seit dem 1. August 2016 gilt, ist jeder Kunde in der Lage, einen alternativen Router am Hausanschluss zu nutzen. Im Jahr 2017 verwendeten insgesamt rund 23 % der Kabelnetz-Kunden ein eigenes Gerät.