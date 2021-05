FRITZ!Box 7560: AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.27

AVM hat jetzt für seine FRITZ!Box 7560 das FRITZ!OS in der Version 7.27 veröffentlicht. Mit dem neuen Update wird unter anderem die Sicherheitslücke, die auf den Namen Fragattacks getauft wurde, geschlossen. Außerdem gibt es zahlreiche Funktionen und Verbesserungen.

Dazu zählt unter anderem, dass die Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leichter zu aktivieren ist. Aber auch die Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen sind nun bei der 7560 verfügbar. Kompatible Rollladensteuerungen werden ebenfalls unterstützt.

Zu den weiteren Verbesserungen im FRITZ!OS 7.27 gehören Tickets zum Verlängern der Surfzeit. Diese lassen sich bei Bedarf einfacher verteilen und können komplett zurückgesetzt werden. Die Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung wurden, um die Zuweisung von Geräten erweitert. Selbstständige Portfreigaben für ein Gerät werden nun zugelassen, wenn die Anforderung über IPv6 für die IPv4-Adresse des Geräts gestellt wurde - und umgekehrt. Zudem ist die Robustheit von DNS over TLS (DoT) erhöht worden. Außerdem hat AVM die Anzeige in der Übersicht der Portfreigaben korrigiert.

Mit der neuen Aktualisierung wird die IP-Kompression (Datenkompression) in VPN-Verbindungen nicht mehr unterstützt. Unnötige Einstellungsmöglichkeiten der Verbindungsgeschwindigkeit im Modus "IP-Client" sind entfernt worden. Kabel BW und Unitymedia finden sich nicht mehr in der Anbieterliste. Dies gilt ebenfalls für das Protokoll "Emule" in der Auswahlliste für Portfreigaben.

Des Weiteren wurde die Darstellung der DSL-Informationen in der Benutzeroberfläche erneuert. Verbesserungen gibt es hingegen bei der Stabilität und Interoperabilität. Dies betrifft auch die Interoperabilität für Long Reach VDSL.

Die komplette Changelog der Version 7.27 für die FRITZ!Box 7560 findet sich hier. Das genannte Update kann direkt über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingespielt werden.