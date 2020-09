AVM: FRITZ!Box 6591 Cable erhält FRITZ!OS in der Version 7.21

Nachdem AVM in jüngster Vergangenheit bereits für die FRITZ!Box 6490 Cable sein neues Betriebssystem veröffentlicht hat, steht ab sofort das FRITZ!OS 7.21 auch für die FRITZ!Box 6591 Cable bereit. Damit verfügen momentan alle FRITZ!Box-Cable-Modelle über die neueste Version des AVM-Betriebssystems. Unter anderem implementierte AVM im neuen FRITZ!OS 7.20 WPA3-Verbindungen. Der neue Verschlüsselungsstandard bringt Verbesserungen bei der Authentifizierung und Sicherheit von drahtlosen Netzwerken mit sich. Am WLAN-Gastzugang kann nun auch ein öffentlicher WLAN-Hotspot eingerichtet werden, bei dem die Daten verschlüsselt übertragen werden.

Mit dem neuen FRITZ!OS in der Version 7.21 unterstützen die FRITZ!Boxen 6660 Cable und 6591 Cable das Feature "DVB-C Streaming". Damit erkennen die beiden FRITZ!Box-Modelle frei empfangbare Fernsehprogramme und streamen besagte Programme über WLAN.

Somit lassen sich aktuell neben der FRITZ!Box 7590 sowie der 7530 auch die Modelle 6660 Cable, 6591 Cable, 6590 Cable und 6490 Cable mit dem neuen AVM-Betriebssystem nutzen. Ebenfalls kann ein Update auf die Version 7.20 bei den FRITZ!Repeatern 3000, 2400, 1200, 600 und 1750E vorgenommen werden. Zudem erhielt der FRITZ!Powerline 1260E eine entsprechende Aktualisierung.

Des Weiteren gab AVM das offizielle Supportende für diverse Repeater bekannt. Wer aktuell noch eine FRITZ!Box 6590 Cable im Einsatz hat, sollte bedenken, dass diese ab dem 31. Dezember 2020 nicht mehr mit Updates versorgt wird. Der End of Support (EOS) besagter Box ist am 30. Juni 2021 erreicht. AVM unterscheidet zwischen EOM, dem sogenannten End of Maintenance, und EOS, dem End of Support. Letzteres bezieht sich auf ein Wegfallen des Supports durch den Hersteller in Form von E-Mails oder Telefon-Support.

Eine Übersicht aller Änderungen, die mit dem Update des FRITZ!OS auf die Version 7.20 einhergehen, findet sich hier.