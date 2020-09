AVM gibt Supportende von diversen FRITZ!-Repeatern bekannt

Bereits im Mai dieses Jahres hat der deutsche Hersteller AVM das Supportende diverser FRITZ!Boxen bekannt gegeben. Des Weiteren kündigte das Unternehmen in jüngster Vergangenheit unter anderem eine neue FRITZ!Box sowie einen Vierfachtaster an. Auch die FRITZ!OS-Version 7.20 mit über 100 Neuerungen wurde im Juli 2020 von AVM freigegeben. Jetzt verabschiedet sich der deutsche Hersteller von insgesamt drei Repeatern.

Dabei gilt jedoch zu beachten, dass AVM zwischen EOM, dem sogenannten End of Maintenance, und EOS, dem End of Support unterscheidet. Letzteres bezieht sich auf ein Wegfallen des Supports durch den Hersteller in Form von E-Mails oder Telefon-Support. Somit dürfte sich der EOS für die meisten Hardwareluxx-Leser problemlos verkraften lassen. Beim EOM sieht dies allerdings schon ganz anders aus. Denn dies bedeutet, dass AVM keine Patches oder Updates mehr ausliefert.

Betroffen sind neben dem FRITZ!Repeater 450E auch der 310 sowie der 1160. Für das Modell 450E gibt es bereits seit dem 1. Februar 2020 keine Updates mehr, allerdings wird ab dem 30. Dezember 2020 auch jeglicher Support seitens AVM eingestellt. Zwar gibt es für den FRITZ!Repeater 310 ebenfalls seit Anfang Februar keine Aktualisierungen mehr, jedoch können Kunden noch bis zum 30. Dezember 2021 den Support von AVM wahrnehmen. Der Support für den Repeater 1160 endet am 30. Dezember dieses Jahres, jedoch wird der 1160 noch bis zum 30. Juni 2021 mit Updates versorgt werden. Allerdings ist dann auch das End of Maintenance erreicht.

Somit sollten sich alle Besitzer der genannten Repeater langsam aber sich nach einem Nachfolger umsehen. Zwar ist beim Modell 1160 noch etwas Zeit, für Eigentümer des FRITZ!Repeaters 450E sowie des 310 könnte sich jedoch spätestens das kommende Weihnachtsfest für eine Hardware-Aktualisierung anbieten. Ebenfalls gilt zu beachten, dass sich für den FRITZ!Repeater 1160 derzeit auf dem Gebrauchtmarkt sicherlich noch der ein oder andere Interessent finden lässt.

Preise und Verfügbarkeit AVM FRITZ!Repeater 3000 Nicht verfügbar 136,37 Euro Nicht verfügbar Zum Shop >>