AVM gibt Supportende für diverse FRITZ!Boxen bekannt

Wie der deutsche Hersteller AVM bekannt gegeben hat, wird das Unternehmen den Support von diversen FRITZ!Boxen einstellen. Allerdings muss dies nicht unweigerlich das sofortige Ende des Routers bedeuten. AVM unterscheidet zwischen EOM, dem sogenannten End of Maintenance, und EOS, dem End of Support. Letzteres bezieht sich auf ein Wegfallen des Supports durch den Hersteller in Form von E-Mails oder Telefon-Support. Somit dürfte sich der EOS für die meisten Hardwareluxx-Leser problemlos verkraften lassen. Beim EOM sieht dies allerdings schon ganz anders aus. Denn dies bedeutet, dass AVM keine Patches oder Updates für die betroffenen Boxen ausliefert.

Den Anfang macht die FRITZ!Box 7581, die ihr End of Maintenance bereits am 30. November 2019 erreicht hat. Ab dem 31. Mai 2020 ist dann auch Schluss mit dem EOS. Für die FRITZ!Box 6590 Cable ist am 31. Dezember 2020 Schluss (EOM). Ab dem 30. Juni 2021 gibt es dann auch keinen Support mehr von AVM (EOS). Am 2. Januar 2021 verabschiedet sich die FRITZ!Box 7580 (EOM) und ab dem 30. November 2022 will der AVM-Support auch nichts mehr von der Box wissen (EOS). Eine komplette Übersicht aller bekannt gegebenen EOMs bzw. EOS findet sich hier.

Auch wenn die noch recht junge FRITZ!Box 6590 Cable in der genannten List auftaucht, bedeutet dies nicht, dass auch die 6490 Cable bereits ein Ablaufdatum hat. Aktuell ist davon auszugehen, dass AVM lediglich weniger beliebte Modelle auslaufen lässt bzw. Boxen, die keine weite Verbreitung genießen. Die FRITZ!Box 6490 Cable war zu Zeiten der Einführung des Routerfreiheitsgesetzes im August 2016 der aktuelle Kabelrouter von AVM. Somit ist davon auszugehen, dass viele Nutzer, die vom besagten Gesetz Gebrauch gemacht haben, zu solch einem Gerät gegriffen haben. Da ein Router in der Regel nur ausgetauscht wird, wenn dieser defekt ist, sollte sich noch eine recht hohe Anzahl der besagten FRITZ!Boxen im Umlauf befinden und somit ist nicht davon auszugehen, dass AVM den Support für die FRITZ!Box so bald einstellen wird. Wie kompliziert ein Wechsel des Kabelrouters ist, lässt sich hier nachlesen.