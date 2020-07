AVM: Neue Laborversion für die FRITZ!Box 6660 Cable

Passend zu unserem Lesertest der AVM FRITZ!Box 6660 Cable veröffentlicht das deutsche Unternehmen eine neue Laborversion für besagte Box. Somit dürfte es auch bei der 6660 Cable nicht mehr lange dauern, bis das FRITZ!OS in der Version 7.20 zum Download bereit steht. Bereits in jüngster Vergangenheit hat AVM die neue Version für diverse Boxen des Herstellers freigegeben. Wer aktuell bereits eine Laborversion des AVM-Betriebssystems auf seiner Box betreibt, ist in der Lage, die neueste Aktualisierung über die Benutzeroberfläche abzurufen. Wer die genannte Laborversion mal ausprobieren möchte findet hier einen manuellen Download.

Mit dem aktuellen Update gibt es allerdings kaum Änderungen. Wie sich der Changelog entnehmen lässt, wurde lediglich ein Fehler behoben. Bei bestimmten Telefonieaccounts war es möglich, dass bei der Benutzeroberfläche lediglich eine weiße Seite angezeigt wurde. Mit der neuen Laborversion gehört dies jedoch der Vergangenheit an.

AVMs neue Betriebssystemversion ist derzeit sowohl für die FRITZ!Box 7590 als auch für die 7530 verfügbar. Des Weiteren lässt sich der FRITZ!Repeater 2400 auf die 7.20 updaten. Die Boxen 7490, 7580, 6660 Cable, 6591 Cable, 6590 Cable, 6490 Cable, 6890 LTE sowie die Repeater 3000, 1200, 600 und 1750E können aktuell noch nicht aktualisiert werden. Allerdings dürfte dies in naher Zukunft der Fall sein und AVM sollte im kommenden Monat weiteren Boxen genannte Version zur Verfügung stellen. Möglich wäre zudem, dass AVM in den nächsten Wochen eine weitere Laborversion veröffentlicht, bei der es sich um einen möglichen Releasekandidaten handelt, der nochmals auf Herz und Nieren geprüft werden soll. Treten anschließend keine Fehler auf, können sich auch die restlichen Nutzer auf die neuen Features der Version 7.20 freuen. Hierzu gehört unter anderem DNS over TLS, welches eine verschlüsselte Auflösung von Domainnamen ermöglicht.